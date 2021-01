Omar Elabdellaoui için açıklama: Sol gözde artış, sağ gözde toparlanma…

Yılbaşı gecesi suratına patlayan havai fişekler nedeniyle ağır yaralanan Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui’nin operasyondan geçirildiği açıklandı. Sarı kırmızılı kulübün doktoru Yener İnce, Omar’ın durumunun iyi olduğunu ifade ederken, yapılan operasyonun önceden planlandığını dile getirdi.

Doktor İnce, “Yılbaşı gecesi çok tatsız bir kaza geçirdi kardeşimiz Omar. Kardeşimize ve camiamıza geçmiş olsun, herkese ilgisinden dolayı teşekkür ediyorum. Hocama teşekkür etmek istiyorum, olayın olduğu dakikadan beri geceli gündüzlü burada. Bugün bir işlem yaptık, planlanan bir işlem bu. Tedavi protokolümüz var ve onun içerisinde bir işlem yapıldı. Oyuncunun ne zaman geri döneceği ile ilgili sorular oluyor, bizim burada önceliğimiz sağlıklı olarak iyileşmesini sağlamak. Böyle bir soru doğru değil, en azından zamanlama açısından” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada çıkan dedikodulara tepki gösteren İnce, “Spekülatif, çirkin bir şeyler dolaşıyor ortalıkta. Bunlara itibar etmeyin. Yılbaşı gecesinden beri onunla ilgilenen bir ekip var. Bu ekibin saygıyı hak ettiğini hatırlatmak isterim” dedi.

İLGİLİ HABER Omar Elabdellaoui`nin üzücü hikayesi: Çocukları gülsün diye...

‘Sol gözde görme artışı var, sağ gözde de toparlanma…’

Faslı futbolcunun tedavisini gerçekleştiren Prof. Dr. Vedat Kaya ise yaptıkları operasyona ilişkin detaylar verirken Omar’ın son durumu hakkında güncel bilgiler paylaştı:

“Yılbaşı gecesi saat 4,5-5 gibi bitti müdahale. Hastanın durumuna göre tedaviye başladık. Bugün de ilk gördüğümüzde planladığımız yüzey temizlenmesi için bir müdahalede bulunduk. Tekrar yarın sabah görüp, medikal tedavisine devam etmek istiyoruz. Bundan sonra görsel rehabilitasyonu için şu an düğündüğümüz bir adım daha var. Ama gidişata göre değişebilir. Şu ana kadar bütün gelişmeler olumlu yönde. Görme olarak sol gözde artış var, sağ gözde de büyük ölçüde toparlanma var. Onu daha iyi hale getirmek, doku yüzeyini düzeltmek için yapılan bir işlemdi. Şu ana kadar da her şeyin olumlu gittiğini söyleyebilirim. Görme her travmada etkilenir. Bunu minimum tutacak şekilde bir müdahale yaptık.”

“Yüzünde ikinci derecede yanık var”

Öte yandan Omar’ın yüzündeki yanıklarla ilgili bir soruyu yanıtlayan Yener İnce, “Omar’ın yüzünde ikinci derece yanık var. Plastik cerrahi arkadaşlar bunun sorun olmayacağını ve ve ileriki dönemde tedavisi tamamlandığında yüz güldürücü bir sonuç alınmasını bekliyor. Onun da tedavisine başladık. Ancak göz ön planda, yüzündeki yanıkta biraz daha rahatız” şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABER Fatih Terim: Çocuklarını mutlu etmek için yapılan bir olaya...

Albayrak: Omar şu an servis çıktı

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ise doktorların ardından açıklamalarda bulundu. Albayrak, “Vedat hocama çok teşekkür ediyorum. Yılbaşına bütün doktor arkadaşlarla beraber hastanede, Omar’ın başında girdik. Hastane çalışanlarına teşekkür ediyorum kulübüm adına. Biraz önce de Sağlık Bakanım aradı. Vedat beyle görüştürdüm. Çok geniş bilgiler aldı sayın bakanım. Her iki saatte bir çok yakından ilgileniyor, olayı yakından takip ediyor. Gerekli izinler için bakanlık tüm işlemleri başlatmıştır. Doktor arkadaşlarla birlikte görüşme yaptılar, Omar şu an servise çıktı. Sağlık Bakanımıza kurumumuz ve şahsım adına tekrar çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.