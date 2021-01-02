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Max Kruse 500 bin Euro’ya rest çekti, ‘hayatının pokerini’ kazandı

Fenerbahçe ve Alman futbolcu Max Kruse arasında süren tazminat davası anlaşmayla sona erdi. İki taraf arasında yaşanan süreci Sözcü mercek altına aldı...

SKOR ÖZEL | Sercan Hamzaoğlu
Güncellenme: 13:43, 02/01/2021
Haberler Fenerbahçe
Max Kruse 500 bin Euro’ya rest çekti, ‘hayatının pokerini’ kazandı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un, Max Kruse için kurduğu “Hayatının pokerini oynadı, Bu ona pahalıya mal olacak” demesine rağmen, sürecin sonunda bu ayrılık sarı-lacivertlilere oldukça pahalıya mal oldu.

Sözcü Gazetesi muhabiri Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre; Haziran ayında, eline güvendiği için poker dilinde “rest” çeken Kruse'ye, zamanında ödenmeyen 500 bin euro yerine tüm ödemeler dahil yaklaşık 5 milyon Euro verilecek.

Süreç, Kruse'nin uzun süredir maaş alamadığı için Mayıs-Haziran ayında kulübe ihtar çekmesiyle başladı. Kruse, 1.3 milyon Euro'luk ödemeninin tamamanın tarafına ödenmesini istedi. Kruse'nin kapısını ihtar süresinin son günü çalan sarı-lacivertli yetkililer, oyuncuya 800 bin Euro ödeme yaptı. 500 bin Euro'sunu alamayan Kruse de sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Her şey bu fesihten sonra başladı. Başkan Koç, yaptığı bir açıklamada, poker tutkunu olan Kruse'yle ilgili davayı kazanacaklarına ne kadar emin olduğunu “Max Kruse hayatının pokerini oynadı. Pandemi ile belirlediği net kriterler var. Anladığım kadarıyla değişik görüşler almış, böyle karar vermiş. Bence bu ona pahalıya mal olacak” sözleriyle açıklamıştı.

Ancak Başkan Koç'un dedikleri çıkmadı ve Fenerbahçe, Kruse'ye 7.5 milyon Euro ödemeye mahkum edildi. Vergi düşmemesi için Kruse anlaşmaya gitti. Max Kruse ile Fenerbahçe'nin anlaşmasının en önemli nedeni, Alman futbolcunun alacağı ücretin vergiyle erimesini istememesi oldu.

7.5 milyon Euro ödeme yapılması durumunda Kruse'nin eline geçecek miktar Almanya vergi sistemine göre epey azalacaktı. İki taraf tüm detaylar dahil yaklaşık 5 milyon Euro ödeme üzerine mutabakata vardı.

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ali koç Fenerbahçe Max Kruse Sercan Hamzaoğlu
Yayınlanma Tarihi:11:52,