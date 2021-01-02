Marius Sumudica: Oyuncularımız bundan sonra elleri ceplerinde oynayacak

Süper Lig’in 16’ncı haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’la Gaziantep FK’nın Kazım Karabekir Stadyumu’nda oynadıkları maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Maçın ardından basın toplantısına katılan Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, hakeme yönelik sert eleştiride bulundu.

‘BUGÜN BU SAHADA FUTBOL OYNANMAZDI’

Heyecan verici bir maç olduğunu, zeminin elverişli olmadığını ifade eden Sumudica, “Zemin kötüydü ne havadan ne de havayı suçlamakla alakası yok. Bugün bu sahada futbol oynanmazdı. Rakibimiz Erzurumspor’da sadece uzun top oynadı. Oyunu kuramadılar, bizde aynı şekilde oyun kuramadık” dedi.

“BİLSEYDİM TEBRİK ETMEZDİM”

Maçın ardından idarecilerin sarı kart gördüğünü bildirdiğini anlatan Sumudica, şunları söyledi: “İdareci arkadaşlar maçtan sonra yanıma soyunma odasına gelip sarı kart yediğimi söylediler. Neden diye sorunca da hakemi tebrik ettiğim için olduğu söylendi. Maçtan sonra sadece hakemin yanına gidip tebrik ettim ama sarı kart yedim nedenini anlamadım. Bazen benimde hatalarım oluyor hatalarımı kabul ediyorum sadece gidip tebrik ettim bu sarı kartın nedeni ne merak diyorum. Diğer hocalar ve tüm oyuncular maç sonu gidip hakemi tebrik eder ben tebrik edince mi sıkıntı oluyor. Galiba sadece bu kural Türkiye’de var. Bana da bildirmeleri gerekiyordu bilseydim yapmazdım. Bundan sonra maç sonu sahaya girip hakemleri tebrik etmem. Kimseye hakaret etmedim, hiçbir şey söylemedim. Benim VAR hakkında fikrim değişmeye başladı futbolu gerçekten mahvediyor. Penaltı pozisyonunu 10 kere izledim. Aynı pozisyon eğer orta sahada olsaydı kesinlikle faul vermezdi. Çok kolay penaltı, berabere kaldık. Erzurumspor’u tebrik ediyorum. Gaziantep’e karşı böyle penaltı daha önce verilmemişti.”

”TRİBÜNDE MAÇ İZLEMEK İSTEMİYORUM”

”Herkes hata yapabilir bende aynı şekilde, ben dünyanın en iyi hocası değilim sonuçta. Kabul edemeyeceğim bir şey var sanki basketbol oynuyormuşuz gibi faul verdi. İmkanlar, olanaklar belli dışarı eksi derecede, saha zemini belli maçın bitmesine 2 dakika kala basketbol faulü gibi faul verildi. Eğer daha fazla konuşursam daha fazla ceza alacağım, tribünde oturup maç izlemek istemiyorum. Merkez hakem komitesinden, federasyondan tek ricam bizimle dalga geçilmesin, bizimle oynanmasın. 28 puanın hepsini sahada kazandık biz, kimse yardım etmedi. Sadece takımım ve ben. Ben mesleğimle, çabalarımla dalga geçilmesini kabul edemiyorum. Bundan sonra biz tedarikçi firmayla görüştük gelecek haftadan itibaren şortlarımız cepli olacak, oyuncularımızın elleri ceplerinde oynayacak. Ellerini ceplerinden çıkarmayacaklar, kaybedersek kaybedeceğiz ama kaybedersek de elimiz cebimizde kaybedeceğiz.”

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MESUT BAKKAL: YENİ BİR SAHA YAPACAK HALİMİZ YOK

Erzurum’da oynadığı ilk maçta 1 puan alan BB. Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, “Erzurum’da benim ilk maçım. Hakikaten bu futbolla mağlup olsaydık üzülürdüm. Yani hafta boyunca çalıştığımız taktik anlayış, oyun disiplini aynı Malatya maçı gibi devam etti. Talihsiz bir uzaklaştırma topu Kaan’ın rakibin sırtına çarpan tabi istemez çocuk. Yediğimiz gol. 2 haftadır hoşuma giden şey şu yenik duruma düştükten sonra bile maçı koparma çabası bize ileriki günlerde çok şey kazandıracaktır. Zor bir dönemden geçiyoruz. Herke stresli tabii ki. Bence alının puan puandır. Çünkü mağlubiyet kulüp ve takım üzerinde demoralize eder. Pozisyon vermeden bitirdiğimiz maçta mağlup olsaydık üzülürdüm. Devam edeceğiz 3-4 günde bir maç oynuyoruz. Ben oyuncularımın benden sonraki gösterdikleri istek, arzu performans için kutluyorum. Hakikaten bayağı bir yıkıntıdan çıkmaya çalışıyoruz. Moral olarak hem kulübün hem benim desteğimle bayağı güzel şeyler olmaya başladı. Ama daha iyi olacağız diye düşünüyorum. Önümüzdeki maçlara hazırlanıp devam edeceğiz” diye konuştu.

Sumudica’nın sahayla ilgili eleştirilerine de cevap veren Bakkal, “Sahanın durumuyla ilgili daha öncede birkaç arkadaş söylemişti. Ama olan bu bunla oynayacağız. Yeni bir saha yapacak halimiz yok. Özverili oynayan oyuncularımı kutluyorum” dedi.

“GÜZEL TEPKİ VERDİLER”

Göreve başladıktan sonra yaptıklarını anlatan Bakkal, şunları söyledi: “Lig iyi tanımam çok önemli. Yani biraz bunu söyleyeyim. Yıllardan beri çalışıyorum. 10-11 takım kurtardım. Neler yaptın derseniz; doğruları söyledim. Yapması gerektiğini anlattım. Mücadele etmeden maç kazanılmayacağını anlattım. Kulüp de destek verdi. Zaten bu kurulan grubun çoğunun yüzde 60-70’inin ortaya koyduğu performans bu değildi. Kendilerdi de biliyordu. Benim en büyük kazancım çok güzel tepki verdiler. Neden verdiler? Şimdi kesinlikle hiç övmedim, sırtlarını sıvazlamadım. 9 puandaydık, 27 gol yemiş bir takım. Neyin iyisini söyleyecektik. Bu şekilde devam edersek düşmemiz kaçınılmaz, ne yapacağız, mücadele edeceğiz. Kadroda oynamalar yaptık, oyuncuya göre sistem belirledik. Bugün de tuttu, Malatya maçında da tuttu. Bugün özellikle öndeki adamlar biraz daha hareketli olsa biz bu maçı kazanırdık. Zor bir süreçten geçiyoruz. Kaderci, mağlubiyeti kabul eden bir takım hüviyeti vardı. Böyle oyuncularla çalışmayacağım dedim. Düşebilir kümede kalabiliriz ama sahada karakter olması gerekir. Karakter yeteneği yönetir. Bu oyunculara teşekkür ediyorum. Saygılı, kuralcı, disiplinli gidiyor. Camia olarak bulunduğu yeri hak etmeyen bir Erzurumspor var.”