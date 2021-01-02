MAÇ SONUCU | Atakaş Hatayspor 2-1 İttifak Holding Konyaspor

STAT: Antakya Atatürk

HAKEMLER: Alper Ulusoy (xx), Mehmet Kısal (xx), İbrahim Özbey (xx)

ATAKAŞ HATAYSPOR: Munir (xxx) – Katranis (xx), Billong (xxx), Aabid Rayane (xxx), Boupendza (xxx) (Dk. 88 Selim Ilgaz ?), Pablo Santos (xxx), David Akintole (xx), Traore (xxx) (Dk. 90+1 Yusuf Abdioğlu ?), Ruben Riberio (xx), Popov (xxx), Diouf (xx)

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: İbrahim Sehic (x) Ahmet Yılmaz Çalık (xx), Marko Jevtovic (xx), Haubert Sitya (xx), Sokol Cikalleshi (xx), Amir Hadziahmetovic (xx), Levan Shengelia (xx) (Dk. 77 Milosevic ?), Artem Kravets (xx), Abdülkerim Bardakçı (xx), Erdon Daci (xx), Nejc Skubic (xx)

GOLLER: Dk. 43, Dk. 68 Boupendza (Atakaş Hatayspor) – Dk. 33 Artem Kravets (İttifak Holding Konyaspor)

SARI KARTLAR: Pablo, Diouf (Atakaş Hatayspor) Abdülkerim Bardakçı, Erdon Daci, Marko Jevtovic (İttifak Holding Konyaspor)

İŞTE MAÇIN GOLLERİ VE ÖNEMLİ ANLARI:

25. dakikada Hızlı gelişen Hatayspor atağında Traore'nin pasında Boupendza, ceza sahası ön çizgisi üzerinden sert vurdu, kalec Sehic son anda kornere çeldi.

27. dakikada sağdan Hatayspor atağında Boupendza'nın pasında topla buluşan Ruben Riberio'nun şutu az farkla auta gitti.

33. dakikada Guilherme'nin soldan ortasına arka direkte Skubic topu altı pasa doğru gönderdi. Bomboş pozisyonda olan Kravets topu kafa vuruşu ile ağlara gönderdi. 0-1

43. dakikada sağdan Aabid'in ortasında savunmadan dönen topu kontrol ederek ceza sahası içerisinden plase vuruş ile topu ağlara gönderdi. 1-1

68. dakikada Katranis'in ortasında kafalardan seken ve son olarak kaleciden seken topu Boupendza tamamlayarak ağlarla buluşturdu. 2-1

71. dakikada Shengelia'nın kullandığı kornerde Jevtovic'in kafa vuruşu yan ağlarda kaldı.