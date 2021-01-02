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Sözcü

İzmir’de gol sesi çıkmadı

İzmir'de oynanan maçta Altınordu ile Balıkesirspor golsüz berabere kaldı. Sami Satılmış'ın kırmızı kart görmesiyle Altınordu, maçı 10 kişi tamamladı.

Güncellenme: 21:57, 02/01/2021
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İzmir’de gol sesi çıkmadı

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Altınordu, Balıkesirspor'la sahasında 0-0 berabere kaldı. Altınordu’da Sami Satılmış, 62. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu beraberlikle Altınordu’nun puanı 28, Balıkesirspor’un puanı ise 16 oldu.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Alper Çetin, Utku Tunavelioğlu, Gökhan Barcın

Altınordu: Erhan Erentürk, Furkan Metin, Sinan Osmanoğlu, Yusuf Arslan, Anıl Doyuran, Rahmi Kaya, Birhan Vatansever (Tayfun Tatlı dk. 84), Oğulcan Ülgün, Sami Satılmış, Ahmet İlhan (Ahmet Dereli dk. 90+2), Enis Destan (Hüseyin Taş dk. 64)

Yedekler: Mertcan Dağlı, Alperen Selvi, Özgür Deryol, Hüsamettin Yener, Polat Abay

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Balıkesirspor: Vukovic, Birol Parlak (Doğa İşeri dk. 83), Abdülhamit Yıldız, Batuhan İşçiler, Berat Aydoğdu, Cumali Bişi (Nnamdi dk. 83), Mrsic, İsmail Yüksek, Otoo (Oğuz Han Aynaoğlu dk. 73), Kethevoama (Serdar Güncü dk. 57), Ezeh

Yedekler: Atilla Özmen, Yiğithan Kırt, Uğur Aygören, Cemal Dede, Ayberk Kaygısız, Dersim Kaynak

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Kırmızı kart: Sami Satılmış (dk. 62)

Sarı kartlar: Mrsic, Cumali Bişi, Birol Parlak, Serdar Güncü (Balıkesirspor), Yusuf Arslan, Ahmet İlhan, Anıl Doyuran (Altınordu)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

Altınordu 0-0 Balıkesirspor

  • 5′ Ahmet ilhan'ın sol taraftan kullandığı kornerde Sinan Osmanoğlu’nun kafa vuruşunu savunmada Abdülhamit Yıldız uzaklaştırdı.
  • 20′ Gelişen Balıkesirspor atağında sol taraftan Berat Aydoğdu'nun yaptığı ortaya ceza sahası içinde bulunan Kethevouma topa kafayla dokunmak istedi ancak top auta çıktı.
  • 53′ Sol kanattan gelişen Balıkesirspor atağında Birol Parlak’ın kaleye orta şut karışımı gönderdiği topa kaleci Erhan Erentürk sahip oldu.
  • 82′ Balıkesirspor'da, ceza sahası içinde sağ çaprazdan topla buluşan Berat Aydoğdu’nun plase bir vuruşu kalenin sağından az farkla auta çıktı.
altınordu balıkesirspor