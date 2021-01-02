İngiltere’de dört futbolcunun yeni yıl kutlamasına sert tepki: ‘Noel’in 4 aptalı’

Tottenham’da forma giyen Sergio Reguilon, Giovani Lo Celso, Erik Lamela ve West Ham United’lı Manuel Lanzini’nin, yeni yıl kutlaması için parti düzenleyerek İngiliz hükümetinin koyduğu Covid-19 kurallarını görmezden gelmesi ülke gündemine oturdu.

Instagram’da paylaşılan fotoğrafta, dört futbolcunun bir evde 11 yetişkin, iki çocuk ve bir bebekle beraber parti düzenlediği görülüyor. İngiltere’de 19 Aralık’ta yayınlanan hükümet bildirgesine göre ise; Londra gibi 4. seviye bölgelerde yaşayanların yılbaşı gecesi başkalarıyla görüşmesi yasak.

Fotoğrafın ortaya çıkmasının ardından oyuncularını kınayan bir açıklama yayınlayan Tottenham, “Noel’de bazı oyuncularımızı ailesi ve arkadaşlarıyla gösteren bu görüntü sonrasında hayal kırıklığına uğradık ve özellikle bu dönemde ülke çapında herkesin yaptığı fedakarlıkları bildiğimiz için bu resmi şiddetle kınıyoruz” ifadelerinin yer aldığı sert bir bildiri yayınladı.

West Ham United cephesi de, Manuel Lanzini’nin kuralları çiğnemesinden dolayı hayal kırıklığına uğradıklarını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulüp, Covid-19 ile ilgili protokolleri ve önlemleriyle mümkün olan en yüksek seviyede tutuyor. Bu nedenle Lanzini’nin eylemlerini öğrendiğimizde hayal kırıklığı yaşadık. Konu derhal gündeme alındı ve oyuncuya sorumlulukları şiddetle hatırlatıldı” denildi.

Ülkedeki bölgeleri vaka sayılarına göre seviyelere ayıran İngiliz hükümeti, 4. Seviye bölgelerde yaşayanların sınırlı muafiyetler dışında yılbaşında evlerinde olması talimatını vermişti.

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‘Noel’in 4 aptalı’

Futbolcuların düzenlediği partinin, Arjantinli yıldız Lo Celso’nun evinde gerçekleştiği öğrenildi. Tottenham taraftarları, oyuncularının yaptığı bu hareketi sosyal medyada ağır sözlerle eleştirirken, birçok taraftar cezalandırılmaları gerektiğini söyledi.

İngiltere’nin ünlü gazetelerinden Daily Mail ise, haberi “Noel’in 4 aptalı” manşetiyle yayınladı.