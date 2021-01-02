Gaziantep FK ve Sivasspor uzatmalarda yıkıldı! Süper Lig’de 16. haftaya çılgın başlangıç…

Süper Lig 16. haftası bugün oynanan iki maçla başladı. Son haftaların formda ekibi Gaziantep FK, deplasmanda Erzurumspor’a konuk olurken Sivasspor sahasında Denizlispor’u konuk etti.

Haftalardır yenilmeyen ve galibiyet serisi yakalayarak zirveye yaklaşan Gaziantep FK, 69. dakikada Kevin Mirallas’ın attığı golle Erzurum deplasmanında 1-0 öne geçti.

Ancak uzatma dakikalarında kazanılan penaltı vuruşunu 90+6’da Emrah Başsan ile gole çeviren ev sahibi Erzurumspor, maçtan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı ve Gaziantep FK’nın maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmasına izin vermedi.

Bir önceki maçında Yeni Malatya’yı yenerek 11 maçlık galibiyet hasretini dindiren Erzurumspor 13 puana ulaştı, ancak kendi evinde kazanamama serisini bozamadı.

Yenilmezlik serisini 14 karşılaşmaya çıkartan ama maç fazlasıyla lider olma fırsatını tepen Gaziantep FK ise, 28 puanla üçüncü sırada yer aldı.

‘Horozlar’ Sivas’ta 90+3’te öttü

Günün diğer maçında Sivasspor ile Denizlispor karşı karşıya geldi. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren ve Yalçın Koşukavak’ın göreve gelmesinden sonra yükselişe geçen Denizlispor, 17. dakikada Hugo Rodallega’nın golüyle 1-0 öne geçti.

Max Gradel’in 26. dakikada penaltıdan attığı golle beraberliği yakalayan Sivasspor ise, 45+1’de Fayçal Fajr’in sahneye çıkmasıyla soyunma odasına 2-1 önde girdi. İkinci yarının büyük bölümü sessizlik içinde geçilse de, 90+3’te Muris Mesanovic’in attığı gol bu sessizliği bozdu ve Denizlispor zorlu deplasmandan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.

Bu sonuçla Sivasspor 18, Denizlispor ise 13 puana ulaştı. Öte yandan Denizlispor’un kaptanı Rodallega, Sivassporlu Appindangoye ile çarpışması sonrasında 68. dakikada oyundan alındı ve ambulansla hastaneye götürüldü. Tomografisi çekilen oyucunun bilincinin açık, genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hastaneden yapılan açıklamada, “Futbolcunun kaşı açılmış durumda. Şu an tomografide genel durumu iyi. Futbolcunun bilinci açık olup kaşına sütür atılacaktır. Tomografi sonucuna göre futbolcu taburcu olacak” denildi.