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Sözcü

Galatasaray’da Falcao şoku! 30 dakikada bıraktı…

Sahasında Antalyaspor ile oynayan Galatasaray'da ikinci yarıda oyuna giren Radamel Falcao sadece 30 dakika oyunda kaldı. Sosyal medyada yıldız oyuncuya büyük tepki vardı.

Güncellenme: 21:12, 02/01/2021
Haberler Antalyaspor
Galatasaray’da Falcao şoku! 30 dakikada bıraktı…

Süper Lig’in 16. haftasında sahasında Antalyaspor’u konuk eden Galatasaray’da Radamel Falcao şoku yaşandı… Uzun bir sakatlık sürecinin ardından kadroya dahil edilen Kolombiyalı ikinci 45 dakikada Ömer Bayram’ın yerine gol umudu olarak oyuna alındı.

Etkisiz bir görüntü ortaya koyan yıldız oyuncu 76’ıncı dakikada sakatlanarak kenara geldi. Daha önce sakatlık yaşadığı adalesini tutarak oyundan çıkan 34 yaşındaki golcü oyuna devam edemedi ve yerini Sekidica’ya bıraktı.

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 TARAFTARLARI İSYAN ETTİRDİ

Geçtiğimiz hafta Trabzonspor karşısında sadece 5 dakika oynayan Falcao’nun yine sakatlık yaşaması sarı kırmızılı taraftarları da isyan ettirdi. Bu sezon daha önce 8 maçta 487 dakika oyunda kalan Falcao 5 gol kaydetti.

Falcao’nun etkisiz görüntüsü ve sürekli sakatlanması nedeniyle büyük tepki gösteren Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu.

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Yayınlanma Tarihi:21:08,