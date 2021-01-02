Galatasaray’da Falcao şoku! 30 dakikada bıraktı…

Süper Lig’in 16. haftasında sahasında Antalyaspor’u konuk eden Galatasaray’da Radamel Falcao şoku yaşandı… Uzun bir sakatlık sürecinin ardından kadroya dahil edilen Kolombiyalı ikinci 45 dakikada Ömer Bayram’ın yerine gol umudu olarak oyuna alındı.

Etkisiz bir görüntü ortaya koyan yıldız oyuncu 76’ıncı dakikada sakatlanarak kenara geldi. Daha önce sakatlık yaşadığı adalesini tutarak oyundan çıkan 34 yaşındaki golcü oyuna devam edemedi ve yerini Sekidica’ya bıraktı.

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TARAFTARLARI İSYAN ETTİRDİ

Geçtiğimiz hafta Trabzonspor karşısında sadece 5 dakika oynayan Falcao’nun yine sakatlık yaşaması sarı kırmızılı taraftarları da isyan ettirdi. Bu sezon daha önce 8 maçta 487 dakika oyunda kalan Falcao 5 gol kaydetti.

Falcao’nun etkisiz görüntüsü ve sürekli sakatlanması nedeniyle büyük tepki gösteren Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu.

Radamel Falcao’yu aldığımız güne lanet olsun! Geldiğinden beri gram katkısı olmadı. Bu adam ligimize gelmiş en büyük kazıktır kimse kusura bakmasın. Van Persie bile bundan daha çok iş yaptı. Bir sürü büyük maç aldı, çok da gol attı. Bu adamın aldığı para yemin ediyorum haramdır! — GRANDE (@Grande_1905) January 2, 2021

radamel giriyor / falcao çıkıyor sadkjhnskdfa pic.twitter.com/gvj1rtYNiC — YSNgraphic (@ysngraphic) January 2, 2021

Kaplan lakaplı Falcao'nun Galatasaray performansı. pic.twitter.com/bF91vxZDvo — Sir Alfred Vercetti (@karindesen_) January 2, 2021

Yaptığı amatör hareketle takımını 10 kişi bırakan Emre Kılınç ve Kurtarıcı olarak girdiği maçta sadece 25 dakika forma giyerek sakatlanıp takımını 9 kişi bırakan Radamel Falcao. Sizler bu akşam takım arkadaşınız Omar için mücadele edeceğiniz maçta Omar'a ihanet ettiniz beyler… — Pops Emre-Bonsu (@EmreErgenekon) January 2, 2021

Bu bir vazgeçiş tweetidir. Güle güle Falcao. pic.twitter.com/uiKFfLzliU — GÜLŞEN #FatihTerim (@_gulsennn) January 2, 2021

Seni severim Falcao ama… Galatasaray'ı daha çok severim ! Burası milyonlarca euro kazanıp da… Hiç bitmeyen sakatlıklarını tedavi ettirmekle geçireceğin rehabilitasyon merkezi değil. — Erhan Telli (@erhantelli1978) January 2, 2021

Olm bu yemin ederim birebir falcao lan pic.twitter.com/D7nOJ8Uqsx — Alkoluk Baskan J.K (@AlkolukBaskan) January 2, 2021