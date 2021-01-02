Fenerbahçe ve Bankalar Birliği anlaşması imzaya kaldı: 2 yıl ödemesiz, 9 yıl vadeli

Fenerbahçe, 25 Aralık'ta yapılan Genel Kurul'da alınan kararları KAP'a bildirdi. Sarı-lacivertlilerin yatırımcıları, yönetimin Bankalar Birliği ile yapacağı anlaşmaya imza atması yetkisini oyçokluğuyla verdi. KAP'a sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada borç yapılandırması 2021-22 ve 2022-23 sezonlarında ana para ödemesiz toplamda 9 yıl vadeli şeklinde gerçekleşecek.

2021-22 sezonu için futbol ailesi giderlerinde 2020-2021 sezonuna kıyasla en az %20 tasarruf edilmesi aranacak. Diğer dikkat çeken temel prensipler şöyle:

Gelirin yüzde 50’si borca

2022-2023 sezonunun başlangıcından itibaren bir sezon içerisinde elde edilmiş değişken gelirlerin %50'si borç servisinden süpürülmesinde kullanılacak.

2022-2023 sezonunda, asgari 2021-2022 sezonunda elde edilmesi öngörülen sabit gelirlerin %25'ine tekabül eden tutarda faiz tahsil edilecektir. Söz konusu tutar, öncelikle 2022-2023 sezonunda elde edilen değişken gelirlerden karşılanacak.

Şirket gelirleri; öncelikle vergi ödemelerinin yapılmasında kullanılacaktır, ardından konsorsiyum borç servisi ve kulüp operasyonel giderleri sıralaması ile kullanılacak.

Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği'nin kendi gelirleri ile faaliyetlerini sürdürmesi sağlanacak ve Dernek finansal borçlanma yasağına tabi olacak.

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