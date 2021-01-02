Derbide gülen Fenerbahçe Beko

ING Basketbol Süper Ligi’nin 15’inci haftasındaki derbi mücadelede Galatasaray, konuk ettiği Fenerbahçe Beko’ya 87-73 mağlup oldu.
Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, ligdeki 12’nci galibiyetini elde ederken Galatasaray 10’uncu mağlubiyetini yaşadı.
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Özlem Yalman, Ziya Özorhon, Halil Baldemir
GALATASARAY: Macon 9, Yiğit Arslan 5, Göksenin Köksal 7, Marei 8, Motum 15, Hunter 15, Barış Ermiş 10, Jefferson 4, Ayberk Olmaz
FENERBAHÇE BEKO: Brown 13, Guduric 18, Pierre 15, Barthel 4, Vesely 15, Melih Mahmutoğlu 9, Tarık Biberoviç 5, Ahmet Düverioğlu 8
1. PERİYOT: 20-22
DEVRE: 31-48
3. PERİYOT: 51-68
BEŞ FAULLE ÇIKAN: 36.31 Marei (Galatasaray)