Cinsiyetçi saldırılara maruz kalan yorumcu Karen Carney Twitter hesabını sildi

İngiltere’de yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan eski İngiiz futbolcu Karen Carney’in, Leeds United hakkındaki açıklamalarının ardından yaşananlar sosyal medya lincine dönüştü.

Leeds United’ın West Bromwich Albion karşısında aldığı 5-0’lık galibiyet hakkında maç sonu yorum yapan Carney, “Leeds herkesi geride bırakmayı başardı. Ama endişem şu: Sezon sonunda patlarlar mı? Bunu son birkaç sezonda gördük ve aslında Covid nedeniyle bir üst lige yükselebildiklerini düşünüyorum. O dönem ara verilmeseydi, bir üst lige yükselip yükselemeyeceklerine emin değilim” ifadelerini kullandı.

Leeds United sosyal medya ekibi, Carney’in yayında yaptığı açıklamaların 18 saniyelik bir kısmını Twitter’da yayınlayarak, “Covid yüzünden yükseldiler” , “Ligi 10 puan farkla kazandı” yazarak yorumları tiye alan bir eleştiride bulundu.

İngiliz ekibinin bu paylaşımının ardından hedef haline gelen Carney, Twitter’da cinsiyetçi tacizlerin artmasının ardından 660 bin takipçili hesabını kapatmak zorunda kaldı.

I take the responsibility of the Club tweet. I consider that comment completely unnecessary and disrespectful to our Club and particularly to the fantastic hard work of our players and coaches whom were understanding on the pitch for the last two championship seasons by all stats — Andrea Radrizzani (@andrearadri) December 29, 2020

Leeds’in yaptığı paylaşım kısa sürede tepkilere neden olurken, Carney’in milli takımdan arkadaşı Bethany England, “Sosyal medya hesabınızdan yapılan iğrenç bir davranış. Bir kadına siber zorbalık yapılıyor ve işi olduğu için görüşlerini açıklaması nedeniyle tacize uğruyor” ifadelerini kullandı.

Carney’in hedef gösterildiği için tepkilerin odak noktası olan Leeds United ise tweet’i silmek yerine kulübün sahibi Andrea Radrizziani yaşananları onaylayan bir paylaşım yaptı.

“Kulüp paylaşımının sorumluluğunu alıyorum” diyen Radrizziani, “Bu yorumun, kulübümüze ve özellikle son iki Championship sezonunda tüm istatistikleri ortada olan oyuncularımızın ve antrenörlerimizin olağanüstü çalışmasına karşı gereksiz ve saygısızlık olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Radrizziani, eski Leeds oyuncuları tarafından desteklenirken, Leeds taraftarları da Carney’in kulübün sosyal medya hesabından eleştirilen ilk yorumcu olmadığına dikkat çekti. Eski Aston Villa oyuncusu Gabriel Agbonlahor ve Sheffield United Menajeri Chris Wilder gibi isimlerin de hedef olduğuna dikkat çekildi.

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Leeds United’dan geri adım geldi ama…

Carney’e sosyal medya üzerinden yapılan saldırılarda çirkin ifadelere yer verilirken, “aptal bir sü…k” , “mikrofonu bırak ve eve git, yıkanacak bulaşıklar, ütülenecek elbiseler var” , “mutfağa geri dön” şeklinde cinsiyetçi yorumlar yapıldı.

Yaşananların ardından bir paylaşım daha yapan Leeds United, Carney’e karşı yapılan her türlü taciz içeren davranışı tamamen kınadıklarını ve futbolculuk döneminde başardıkları için Carney’e büyük saygı duyulduğunu açıkladı.

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