Cinsiyetçi saldırılara maruz kalan yorumcu Karen Carney Twitter hesabını sildi

İngiltere’de yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan eski İngiiz futbolcu Karen Carney’in, Leeds United hakkındaki açıklamalarının ardından yaşananlar sosyal medya lincine dönüştü.

Leeds United’ın West Bromwich Albion karşısında aldığı 5-0’lık galibiyet hakkında maç sonu yorum yapan Carney, “Leeds herkesi geride bırakmayı başardı. Ama endişem şu: Sezon sonunda patlarlar mı? Bunu son birkaç sezonda gördük ve aslında Covid nedeniyle bir üst lige yükselebildiklerini düşünüyorum. O dönem ara verilmeseydi, bir üst lige yükselip yükselemeyeceklerine emin değilim” ifadelerini kullandı.

Leeds United sosyal medya ekibi, Carney’in yayında yaptığı açıklamaların 18 saniyelik bir kısmını Twitter’da yayınlayarak, “Covid yüzünden yükseldiler” , “Ligi 10 puan farkla kazandı” yazarak yorumları tiye alan bir eleştiride bulundu.

İngiliz ekibinin bu paylaşımının ardından hedef haline gelen Carney, Twitter’da cinsiyetçi tacizlerin artmasının ardından 660 bin takipçili hesabını kapatmak zorunda kaldı.

I take the responsibility of the Club tweet. I consider that comment completely unnecessary and disrespectful to our Club and particularly to the fantastic hard work of our players and coaches whom were understanding on the pitch for the last two championship seasons by all stats

— Andrea Radrizzani (@andrearadri) December 29, 2020