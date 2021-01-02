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Cinsiyetçi saldırılara maruz kalan yorumcu Karen Carney Twitter hesabını sildi

İngiltere Premier Lig takımlarından Leeds United'ın, yorumcu Karen Carney'i hedef göstermesinin ardından yaşanan sosyal medya linci çirkin seviyelere ulaştı. Eski İngiliz futbolcusu Carney, kendisine yönelen cinsiyetçi tacizlerin artması sonrasında Twitter hesabını kapatmak zorunda kaldı.

SKOR DIŞ HABER
Güncellenme: 13:24, 02/01/2021
Haberler Futbol
Cinsiyetçi saldırılara maruz kalan yorumcu Karen Carney Twitter hesabını sildi

İngiltere’de yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan eski İngiiz futbolcu Karen Carney’in, Leeds United hakkındaki açıklamalarının ardından yaşananlar sosyal medya lincine dönüştü.

Leeds United’ın West Bromwich Albion karşısında aldığı 5-0’lık galibiyet hakkında maç sonu yorum yapan Carney, “Leeds herkesi geride bırakmayı başardı. Ama endişem şu: Sezon sonunda patlarlar mı? Bunu son birkaç sezonda gördük ve aslında Covid nedeniyle bir üst lige yükselebildiklerini düşünüyorum. O dönem ara verilmeseydi, bir üst lige yükselip yükselemeyeceklerine emin değilim” ifadelerini kullandı.

Leeds United sosyal medya ekibi, Carney’in yayında yaptığı açıklamaların 18 saniyelik bir kısmını Twitter’da yayınlayarak, “Covid yüzünden yükseldiler” , “Ligi 10 puan farkla kazandı” yazarak yorumları tiye alan bir eleştiride bulundu.

İngiliz ekibinin bu paylaşımının ardından hedef haline gelen Carney, Twitter’da cinsiyetçi tacizlerin artmasının ardından 660 bin takipçili hesabını kapatmak zorunda kaldı.

Leeds’in yaptığı paylaşım kısa sürede tepkilere neden olurken, Carney’in milli takımdan arkadaşı Bethany England, “Sosyal medya hesabınızdan yapılan iğrenç bir davranış. Bir kadına siber zorbalık yapılıyor ve işi olduğu için görüşlerini açıklaması nedeniyle tacize uğruyor” ifadelerini kullandı.

Carney’in hedef gösterildiği için tepkilerin odak noktası olan Leeds United ise tweet’i silmek yerine kulübün sahibi Andrea Radrizziani yaşananları onaylayan bir paylaşım yaptı.

“Kulüp paylaşımının sorumluluğunu alıyorum” diyen Radrizziani, “Bu yorumun, kulübümüze ve özellikle son iki Championship sezonunda tüm istatistikleri ortada olan oyuncularımızın ve antrenörlerimizin olağanüstü çalışmasına karşı gereksiz ve saygısızlık olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Radrizziani, eski Leeds oyuncuları tarafından desteklenirken, Leeds taraftarları da Carney’in kulübün sosyal medya hesabından eleştirilen ilk yorumcu olmadığına dikkat çekti. Eski Aston Villa oyuncusu Gabriel Agbonlahor ve Sheffield United Menajeri Chris Wilder gibi isimlerin de hedef olduğuna dikkat çekildi.

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Leeds United’dan geri adım geldi ama…

Carney’e sosyal medya üzerinden yapılan saldırılarda çirkin ifadelere yer verilirken, “aptal bir sü…k” , “mikrofonu bırak ve eve git, yıkanacak bulaşıklar, ütülenecek elbiseler var” , “mutfağa geri dön” şeklinde cinsiyetçi yorumlar yapıldı.

Yaşananların ardından bir paylaşım daha yapan Leeds United, Carney’e karşı yapılan her türlü taciz içeren davranışı tamamen kınadıklarını ve futbolculuk döneminde başardıkları için Carney’e büyük saygı duyulduğunu açıkladı.

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Yayınlanma Tarihi:13:08,