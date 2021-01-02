Arda Turan: Elini tutarsınız, geçmiş olsun dersiniz ama fotoğrafını çekmezsiniz!

Süper Lig’de Antalyaspor ile 0-0 berabere kala Galatasaray’da Arda Turan açıklamalarda bulundu. Maçtan önce yılbaşı kutlaması sırasında havai fişek patlaması nedeniyle yaralanan takım arkadaşı Omar ile ilgili konuşan Arda, sosyal medyada yayınlanan fotoğrafa tepki gösterdi. İşte Arda Turan’ın açıklamalarından satır başları:

‘SOSYAL MEDYANIN BU SANAL HALİ BİZİ GERÇEK DUYGULARDAN UZAKLAŞTIRDI’

“Açıkçası zor şartlarda sahaya çıktık. Omar’ın maalesef talihsiz bir olay başına geldi. Hayat bize bazen ne kadar kontrolümüzde olmadığını her fırsatta gösterse de biz bunu anlamakta zorluk çekiyoruz. Bu yaşanan olay, bize birçok ders veriyor. Kardeşimize tekrardan geçmiş olsun diliyorum. Umarım en kısa zamanda sağlıklı bir şekilde yaşamına dönebilir. Sonrasında da inşallah mesleğine dönebilir. Dualarımız onunla. Omar’ın olaydan sonra bir fotoğrafı yayınlandı. Bir hasta gördüğümüzde, sıkıntılı olan birini gördüğümüzde ne yaparız? Sağlık çalışanıysanız damar yolu açarsınız, elini tutarsınız, başını okşarsınız… Geçmiş olsun dilersiniz; ama fotoğrafını çekmezsiniz. Ailesi var, sevdikleri var… Artık sosyal medyanın bu sanal hali bizi bütün gerçek duygulardan uzaklaştırdı. Bu olan olay bizi derinden yaraladı. Kardeşimizi bu şekilde görmek, bu şekilde gösterilmesi… Birazcık insanların vicdanına bırakıyoruz bazı şeyleri. İnsan yaşamına, insana saygı… Takım arkadaşınız bazen eşinizden, çocuğunuzdan daha fazla gördüğünüz bir insan oluyor. Kardeşten de öte oluyor. O yüzden bunu dile getirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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‘HAKEMLERİMİZ BİRAZ FUTBOLU ÖĞRENMELİ’

Emre Kılınç’ın kırmızı kart kararının ağır olduğunu ifade eden Arda Turan, “Mücadele için takım arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bazen futbolda beraberlik de var. 10 kişi kaldıktan sonra Galatasaray’a yakışır şekilde, hocamızın dediği şekilde önde bastık, önde oynadık. Kazanabilirdik. VAR’ın şöyle bir problemi var. Futboldaki pozisyonları durdurursanız hepsi kırmızı kart, hepsi penaltı. Bu futbolun bir ruhu, bir gerçekliği var. Belki Marcao’nun pozisyonu kırmızı kart olabilir; ancak Emre Kılınç oyunu durdurmak için bir hamle yapıyor. O hamle hiçbir oyuncuyu sakatlamaz. Sakatlayacak hamlelerin nasıl sarı kartlarla geçiştirildiğini görüyoruz. Hakem konuşmak istemiyorum; ama futbolu oynatmalılar. Bütün hakemlerimiz için söylemiyorum; ancak futbol öğrenilmeli. Futbolun bir ruhu, bir gerçekliği var. Her darbe kart veya faul değildir. Bu sadece Galatasaray takımı için değil, bütün takımlar için geçerli olmalı. Oyunun güzelliğini yansıtmaya çalışıyoruz. Sonuç olarak bir puana Galatasaray hiçbir zaman kazanç olarak bakmaz. Bugün bir puanın önümüzdeki günlere işimize yarayacağını düşünüyorum”