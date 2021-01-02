Ankaragücü çıkışını sürdürdü… Dört gol, bir kırmızı kart

Süper Lig’in 16. haftasında Ankaragücü, Eryaman Stadyumu’nda karşılaştığı Yeni Malatyaspor’u 3-1 mağlup etti. Ligde son 6 maçta dördüncü galibiyetini alan Ankara ekibi, çıkışını Yeni Malatyaspor maçında da sürdürdü. Yeni Malastyaspor’da Hafez, 83. dakikada kırmızı kart gördü.
Ankaragücü’nün golleri Lukasik, Paintsil (Penaltı) ve Borven’den geldi. Yeni Malatyaspor’un tek golünü Ndayishimiye kaydetti.
Bu galibiyetle Ankaragücü puanını 15’e yükseltirken, Yeni Malatyaspor 29 puanda kaldı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Volkan Bayarslan, Bilal Gölen, Mehmet Salim Mazlum
MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou (Erdi Dikmen dk. 29), Atakan Rıdvan Çankaya, Sarlija, Atila Turan, Voca, Endri (Diousse dk. 85), Lukasik (Şahverdi Çetin dk. 85), Saba, Paintsil (Adzic dk. 60), Bolingi (Borven dk. 85)
Yedekler: Korcan Çelikay, Cebrail Karayel, Berke Gürbüz, Yusuf Eren Göktaş
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Zeki Yavru (Mustafa Eskihellaç dk. 68), Wallece, Semih Kaya, Karim Hafez, Ndayishimiye, Ahmet Ildız, Kubilay Kanatsızkuş (Topalli dk. 46) Olcay Şahan (Chebake dk. 46), Fofana, Umut Bulut (Tetteh dk. 46)
Yedekler: Abdulsamet Damlu, Berk Yıldız, Zuqui, Hadebe, Murat Akça, Bülent Cevahir,
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Goller: Lukasik (dk. 3), Paintsil (dk. 35 pen.), Borven (dk. 88) (MKE Ankaragücü), Ndayishimiye (dk. 76) (Yeni Malatyaspor)
Kırmızı Kart: Karim Hafez (dk. 83) (Yeni Malatyaspor)
Sarı Kartlar: Olcay Şahan, Semih Kaya (Yeni Malatyaspor), Kitsiou, Friedrich, Lukasik (MKE Ankaragücü)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
- GOL! 3′ Ankaragücü'nde Endri, topu orta sahadan sol kanattaki Paintsil'e gönderdi. Sol kanattan bekletmeden içeriye çeviren Paintsil'in topunu Lukasik tamamlayarak ağlara gönderdi. 1-0
- 24′ Yeni Malatyasporlu Olcay Şahan ceza sahası sol çaprazdan pasını Ndayishimiye'ye gönderdi. Ceza sahası yayının dışından topla buluşan Burundili oyuncunun sert ve düzgün şutu az farkla üstten dışarıya çıktı.
- GOL! 35′ Ankaragüçlü Paintsil'in ceza sahası içerisinde düşürülmesi neticesinde kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Paintsil topu kaleci Ertaç'ın sağından ağlara göndererek farkı 2'ye çıkardı. 2-0
- 43′ Atak yönü sağ kanattan gelişen pozisyonda Malatyasporlu Zeki Yavru'nun korner çizgisi yakınından gönderdiği ortaya yükselen Umut Bulut'un kafa vuruşu az farkla üstten dışarıya çıktı.
- 45′ Malatyaspor ceza sahası yayı önünde topla buluşan Ankaragüçlü Endri'nin ser ve düzgün şutu az farkla soldan dışarıya çıktı.
- 57′ Malatyasporlu Karim Hafes'in, Ankaragücü orta sahasının ilk metrelerinde sol kanattan gönderdiği uzun ortaya ceza sahası içerisinde yükselen Zeki Yavru'nun kafa vuruşu az farkla dışarıya çıktı.
- 69′ Yaşanan karambolde, topla Ankaragücü ceza sahası önünde buluşan Malatyasporlu Chebake'nin sert şutu az farkla dışarıya gitti.
- GOL! 76′ Malatyasporlu Mustafa Eskihallaç'ın ortasına yükselen Tetteh, topu kafayla Ndayishimiye'ye ulaştırdı. Kaleci Friedrich ile karşı karşıya kalan Ndayishimiye topu ağlara göndererek farkı bire indirdi. 2-1
- GOL! 88′ Sağ kanattan topu taşıyan Ankaragüçlü Saba'nın ceza sahasına yolladığı ortasına ayak koyarak meşin yuvarlağı ağlara yollayan Borven farkı tekrar 2'ye çıkardı. 3-1
- 90+7′ Sağ kanatta topla buluşan Saba rakiplerini bir bir çalımlayarak topu ceza sahası yayının dışındaki Diousse'nin önüne yuvarladı. Diousse bekletmeden yaptığı vuruşta top az fakla dışarıya çıktı.