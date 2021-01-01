Rıza Çalımbay: ‘Hakemler oyuncuyu elinden tutup kaldırsın, boynunu okşasın’

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş maçında yaşananlar ve hakemler hakkında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş maçına iyi başladıklarını ve gayet iyi oynadıklarını söyleyen Çalımbay, “Max Gradel ve Mustapha Yatabare ile önemli pozisyonlar bulduk. Beşiktaş’ın attığı golde topun taca çıktığını söyledi arkadaşlar ve itiraz ettiler. 4 dakika inceleyip gole karar verdiler. Biz de baktık ki top bayağı çıkmış. Hakem görmedi. Yan hakem de kötü yerdeydi. Bariz çıkan bir toptu göremediler. Benim anlamadığım kamuoyunda hala bunu tartışıyorlar. Futbolun içinden gelmiş arkadaşlar bile bunu tartışıyor. Bizim de hatamız var. Gelen ortada defans arkadaşlarımızın vurdurmaması gerekiyordu. Hakan Arslan’ın yaşadığı olay bizi bayağı üzdü. Hakan Arslan’ın bu olayı yapmaması gerekiyordu. Biz 11 kişi kalsaydık o maçın 3-0 bitmesi mümkün değildi. Biz o maça iyi hazırlanmıştık. 11 kişi telafi edebilirdik ikinci yarı” diye konuştu.

‘BENİM CAMİALARLA İŞİM OLMAZ, HERKESİ SEVİYORUM’

Maçlarda yaşadıkları hakem hatalarından dolayı itirazlarda bulunduğunu söyleyen Çalımbay, “Göztepe maçının ardından bir daha hakemlerle ilgili konuşmayacağımı belirtmiştim. Bizim camialar ile işimiz yok. Biz sadece hakem hatalarını söylüyoruz. Ardından 2 defa disiplin kuruluna sevk edildim sadece doğruları ve hataları söylediğim için. Ondan sonra ben bir daha konuşmayacağımı söyledim ve konuşmadım. Konyaspor, Giresunspor ve Gençlerbirliği maçlarında da hakemle ilgili bir tane konuşma yapmadım. Başkanımız gayet iyi şekilde konuşuyor. Gerekli cevapları veriyor. O yüzden artık benim çıkıp konuşmama gerek yok. Konuştum konuştum ne oldu? Ceza aldım. Benim camialarla işim olmaz. Herkesi seviyorum. Geçtiğimiz sezondan beri bir sürü hakem hatalarından dolayı mağdur olduğumuz durumlar oldu. Onları söyledik. Hakemler de dikkat edecek ama etmiyorlar. Sakın beni ve arkadaşlarımızı suçlamasınlar. Hakem hataları olmazsa; ne bizden biri atılır, ne birine bir şey olur” şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABER Mecnun Otyakmaz: Hakan`ı bu noktaya getiren sebepleri biliyoruz

‘TAKIMIMIZ YORGUN’

Çalımbay, futbolcuların çok yorgun olduğunu belirterek, “Haftada 3 maç yapacağız. Sakatlarımız çoktu. Hastalanmayan hemen hemen kalmadı. Sıkıntılı bir süreç geçirdik. Eksiklerimiz, sakatlarımız oluyor ama ben takımıma çok güveniyorum. Kendi sahamızda oynadığımız maçlarımızı çok iyi bitirmemiz gerekiyor. Herkes bunun farkında. 2 gündür arkadaşlarımızla kısa kısa toplantılar yapıyoruz. Orada da anlatıyoruz. Sakatlık yaşamazsak bu maçlardan alnımızın akıyla çıkacağımızı düşünüyoruz” dedi.

‘HAKEMLER BİRAZ YAPICI OLSUN’

Maçların sonucunu hakemlerin belirlememesi gerektiğini kaydeden Çalımbay, “Ne bize ne de başka bir takıma olmasın. Hakemlerin daha dikkatli olması gerekiyor. Hakem arkadaşlarımız biraz yapıcı olsun. Sporcuların tepkisine hemen karşılık vermesinler. Hakan Arslan’a, Arda Kardeşler kartını gösteriyor, ikinci kartı ise büyük bir hışımla gösteriyor. Niye gösteriyorsun? Zaten adamın canı yanmış. Oyuncu düştüğünde elinden tutup kaldırsın. Boynunu okşasın. Bunları yapması gerekiyor. Oyunculara düşman gibiler. Sert konuşuyorlar. Biraz daha yapıcı ve olgun olurlarsa her şey daha iyi olur” ifadelerini kullandı.

‘HAKEM HATALARI HERKESE OLUYOR’

Hakem hatalarının sadece kendilerine değil herkese olduğunu vurgulayan Çalımbay, “Galatasaray maçında yaşadığımız hakem hatalarını dile getirdiğimizde Galatasaraylılardan tepki geldi ama ben onlara bir örnek vereyim. Karagümrük maçında hepsi isyan etti. Galatasaray’ın canı yandı orada. Niye isyan oluyor hakeme karşı? Biz de hakeme isyan ediyoruz. Olay bu. Bizde de yapılıyor, onlara da yapılıyor. Biz hiçbir zaman Galatasaray, Göztepe bize şunu yaptı demiyoruz. Hakem arkadaşların hatalarını söylüyoruz. Bugüne kadar VAR’da her ofsaytta çizgi çekilmiş, bizim yediğimiz bariz ofsaytta çizgi çekilmiyor. Bizim söylediğimiz bu. Herkesin hakem hatalarından dolayı canı yanıyor. Kimsenin kimseyle derdi yok. Herkesin derdi hakem hataları” dedi.