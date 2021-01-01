Mustafa Cengiz: Bu maddelere devletimiz önlem almalı

Galatasaray’ın yıldız sağ beki Omar Elabdellaoui, yılbaşı kutlaması sırasında yaşanan havai fişek patlamasında yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan ve iki gözünde de hasar bulunan oyuncunun yapılacak yeni kontrollerin ardından durumunun netlik kazanacağı öğrenildi.

‘ÇOCUKLARI KORUMAK İÇİN OLMUŞ’

29 yaşındaki Norveçli oyuncuyu hastanede ziyarete giden Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Omar’ın moralinin iyi olduğu belirten başkan Mustafa Cengiz, “Omar için üzücü bir olay. Bu geçen yılda kalan bir olay olsun. Bu olayı 2021’e değil de berbat geçen 2020’ye havale edelim. Omar’ın morali iyi, şahsen görüştüm. Tabii ki bir darbe almış. Bir darbe almış. Çocuklar yanında yok. Çocukları korumak için olmuş bu olay.”

‘PEYNİR-EKMEK GİBİ SATILIYOR’

Bütün aklı başında insanlara, kulüplere teşekkür ediyorum. Bakanımız Fahrettin Koca’ya destek ve yardımları için teşekkür ediyorum. Bir Latin atasözü vardır; “Hasta yataktayken her şey ikinci plandadır. Göz önemli bir organdır. Hastaneye teşekkür ediyorum. İyiye doğru gidiş var. Umut kesilmemeli. En kötü durumda bile umut etmeyi kesmemeliyiz. 1-2 hafta beklememiz gerekiyor sanırım. Bu maddeler peynir ekmek gibi satılıyor. Devletimiz bunlara önlem almalı” ifadelerini kullandı.

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