MAÇ SONUCU | Everton 0-1 West Ham

İngiltere Premier Lig’in 17. haftasında Everton ile West Ham karşı karşıya geldi. Goodison Park’ta oynanan mücadeleyi konuk takım 1-0 kazanarak ligdeki 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Milli futbolcumuz Cenk Tosun 79. dakikada Calvert-Lewin’in yerine oyuna dahil oldu.

İzleyenlere pek zevk vermeyen mücadelenin tek golünü 86. dakikada Tomas Soucek kaydetti. 25 yaşındaki Çek orta saha oyuncusu 17. maçında 5. golünü atmayı başardı.

Bu sonuçla Everton 16 maç sonunda 29 puanda kalırken, West Ham 17 maçın ardından 26 puana yükseldi.

Everton ligde bir sonraki maç Wolves ile deplasmanda; West Ham ise Burnley ile iç sahada karşılaşacak.