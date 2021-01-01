Hastaneye kaldırılan Omar Elabdellaoui’nin son durumu ile ilgili açıklama

Galatasaray’ın sağ beki Omar Elabdellaoui, yeni yıl öncesi elinde tuttuğu havai fişeğin patlaması nedeniyle yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay, Karaağaç Mahallesi Sırtköy Bulvarı Toskana Vadisi sitesi villalarında meydana geldi. Omar Elabdellaoui, yılbaşını kutlamak için havai fişek düzeneği kurduğu esnada havai fişeğin patlaması sonucu elinden ve yüzünden yaralandı.

Bahçelievler’de özel bir hastaneye kaldırılan futbolcunun patlama sonucu yüzünden yaralandığını hayati tehlikesinin olmadığını belirtilirken, 29 yaşındaki futbolcuda görme kaybı olabileceği belirtilmişti.

Omar’ın iki gözünde de sorun olduğu ancak sarı kırmızılı kulübün bu konuda uzman bir doktor ile iletişime geçtiği öğrenildi. Oyuncunun yapılacak yeni kontrollerin ardından gözündeki durumun netlik kazanacağı öğrenildi.

Gözlerinin içi yıkanan oyuncunun durumuyla ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Gece yarısı Omar Elabdellaoui, göz bölgesinden yıkama operasyonu geçirdi fakat göz çevresinde fazla ödem olduğundan dolayı doktorlar müdahale için ödemin inmesini beklemişti.

DOKTORUNDAN AÇIKLAMA GELDİ

Omar Elabdellaoui’nin doktoru Prof. Dr. Vedat Kaya hastanede oyuncunun durumu ile ilgili bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Bir gözde daha fazla olmak üzere 2 gözde de yaralanma söz konusuydu. Şu anki durumu düne göre oldukça iyi. Şu an medikal tedavisi devam ediyor. Yeniden bir müdahale gerekebilir. Değerlendirme sonucunda planlamayı düşünüyoruz. Tekrar bir müdahale gerekebilir mi? Muhtemelen gerekebilir. Yarın bir değerlendirme yapacağız. Şu an görme yetisi var ama ilerleyen zamanlar için bir şey söylemek bağlayıcı olabilir. Burası üniversite kliniği ve Türkiye’deki en iyi teçhizatlara sahip. Bu tür yaralanmalarda ilerleyen süreçte müdahaleler gerekebilir. Bunları en iyi şekilde yapma imkanına sahibiz. Görme yetisi var ama ileriki dönemde gidişatı nasıl olur şu anda bir şey söylemek zor. Bir ufak leke yüzünden görme değişebilir, ertesi gün o lekeyi temizlerseniz artabilir. Burada termal kimyasal bir yanık var ve tedavi uygulayacağız. Hep beraber bir değerlendirme yapıp karar vereceğiz. Oluşan termal kimyasal bir travma. Mutlaka ilk etapta olumsuz etkilenme söz konusu. Önemli olan sonuç olarak nereye varacağı. Takiplerimizi yapıyoruz.”

İLGİLİ HABER Abdurrahim Albayrak`tan Omar Elabdellaoui açıklaması: `Ayıptır günahtır, içimiz yanıyor`

GALATASARAY’DAN OMAR’IN SAĞLIK DURUMU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Akşam saatlerinde evinde geçirdiği talihsiz kaza sonrası sponsor hastanemiz Liv Hospital’a kaldırılan oyuncumuz Omar Elabdellaoui’nin ilk müdahalesi yapılmıştır.

Yüzünde yanıklar olan oyuncumuzun gözlerine aldığı hasar ileri tetkikler sonrası anlaşılacaktır. Bilinci yerinde olan ve hayati tehlikesi bulunmayan oyuncumuzla ilgili gelişmeler oldukça bilgi verilecektir” ifadelerine yer verildi.

ABDURRAHİM ALBAYRAK: BÖYLE BİR FOTOĞRAF SERVİS EDİLİR Mİ!

Abdurrahim Albayrak, Norveçli futbolcunun tedavi altına alındığı Ulus’taki Liv Hospital’da basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Olayı duyar duymaz hastaneye geldiklerini aktaran Albayrak, “2020 yılının son dakikalarında talihsiz bir olay yaşadık. Hepimiz çok üzüldük” diye konuştu. Norveçli sağ bekin bilincinin açık olduğunu aktaran Abdurrahim Albayrak, “Omar evindeyken elinde havai fişek patladı. Net bir şey meydana çıkması için gözlerinin içi yıkanacak. Bütün doktor arkadaşlar ellerinden geleni yapıyor. Gözleri yıkandıktan sonra netice ortaya çıkacak. Kendisi konuşuyor. Doktorlara cevap verebiliyor. Şanssız bir kaza geçirdik. 2020 bütün dünyaya şanssız bir yıl olarak geldiyse, Galatasaray olarak da son dakikada şanssız bir olay yaşadık. Allah beterinden korusun” ifadelerini kullandı.

Albayrak, Norveçli futbolcunun ambulanstaki fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılmasıyla ilgili, “Sitenin ambulans görevlisi fotoğraf çekerek sosyal medyada paylaşıyor. Ayıptır, günahtır. Bu insanın 3 çocuğu var, Galatasaray’ın 30 milyon taraftarı var. Arkadaşımızın ülkesinde binlerce seven insan, ailesi ve dostları var. Hangi vicdan böyle bir fotoğrafı servis edebilir? Ayıp, günah değil mi? Bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağız. Bunun peşini bırakmayacağız” değerlendirmesinde bulundu.

BU YAZ TRANSFER OLMUŞTU

Galatasaray'ın 17 Ağustos'ta transferini KAP'a bildirdiği Omar Elabdellaoui, 1991 yılında Norveç’te dünyaya geldi. 29 yaşındaki sağ bek, profesyonel futbol hayatına Manchester City’nin altyapısında başladı. Daha sonra ise sonra 2012 yılında Feyenoord’a kiralandı.

Tecrübeli oyuncu Hull City ve Olympiakos formaları da giydi. Norveç Milli Takımı ile 44 maça çıkan Elabdellaoui, skor üretme başarısı gösteremedi. Omar Elabdellaoui bu sezon 10'u Süper Lig'de olmak üzere toplam 13 resmi maçta forma giydi ve bin yedi dakika sahada kaldı.