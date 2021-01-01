Bir yıl böyle geçti

Ülke olarak 1 yıldır çok sıkıntı ve çile çektik. Kader bize pusuyu koronavirüs yoluyla kurdu bir kere… Spor dünyasından da kayıplar yaşadık. Evlere hapsolduğunuz dönemlerde bizler yine habercilik peşinde koşarak işimizi yaptık. Namımız, yaptığımız haberler ve röportajlarla yayıldı. Amacımız sizleri bir nebze olsun içinde bulunduğumuz bunalımlı ortamdan uzaklaştırmak ve gerçekleri yansıtmaktı.

Koronavirüs, Sözcü HaftaSonu Gazetesi'ni doğurdu. 155 röportaj yaparak en iyiyi, doğru bilgiyi aktardık. Halkı bilinçlendirmek öncelikli görevimiz oldu. Bize ödül verilmeye korkmayanlar da oldu. Yardımcım Yasin Yıldırım'ın Yusuf Yazıcı ile yaptığı röportaj Bakırköy Ata Spor Kulübü'nün yılın en iyi haber ödülüne layık görüldü. Hüseyin Çağlar, GSYİAD'ın düzenlediği fotoğraf yarışmasında ikinci oldu.

Ulusal basının en çok eleştirildiği konu, amatör branşlara yeteri kadar yer verilmemesidir. Biz de buradan yola çıkarak alanında başarılı olan sporcuları sayfalarımıza taşıdık. Yasin Yıldırım ve Devrim Demirel'e (Kendisi futbolu sevmez) bu konuda teşekkür ederim. Sözcü HaftaSonu Gazetesi için dallarında başarılı olmuş olimpik sporcularımızın görüşlerini sizlerle paylaştık. Örneğin Dünya ve Avrupa Şampiyonları İbrahim Çolak, Yasemin Adar, Busenaz Sürmeli, Yasemin Ecem Anagöz…

Eskrimden güreşe, okçuluktan kürekçilere, bokstan buz patenine kadar birçok amatör branş sporcusuna yer verdik. NBA'deki gurumumuz Furkan Korkmaz, Ahmet Önder'e de sorularımızı yanıtladı. Kulüp başkanları, teknik adamlar ve yıldız futbolcular da konuşmak için SÖZCÜ'yü seçti. BM İyi Niyet Elçisi Bahar Toksoy Guidetti ve ailesine konuk olduk. Muhabirlerin başında Alper Mert, Beşiktaş'ta Ali Aydın, Galatasaray'da Mesut Yıldırım, Fenerbahçe'de İrfan Yirmibeş ve Sercan Hamzaoğlu en sıcak gelişmeleri aktardı. Sosyal medyada en çok konuşulan spor muhabiri ise Sercan oldu.

Spor müdürü olarak koca bir senenin muhasebesini yapmak kolay değil. 30 yıllık meslek hayatım boyunca birçok habere, röportaja imzamı attım ama ödül peşinde koşmamama rağmen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz röportajını ayrı bir yere koyarım. “Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz” başlıklı röportajımdan açıkçası sağlık dalında ödül bekliyorum. 3 ayrı kanser hastalığı ile mücadele eden üstelik görevdeki bir Galatasaray Başkanı'nın hayatla mücadelesini anlatan bir röportajdı. Örnek hasta olmak istediğini söyledi ve kendisi gibi hastalara yol gösterdi. Yüreği yeten bu röportaja ödül vermeli sağlık dalında……

Gazetecilikte muhabirler ve yazarlar ön plandadır. Ercan Taner ve Lemi Çelik baskı ortamına rağmen bizde yazmaya devam ediyor. Müsaade ederseniz mutfak ekibimi de tıpkı bir teknik direktörün futbolcusunu alkışlattığı gibi isimlerini yazmak istiyorum. Dış haberlerin mahir ismi Galip Öztürk, editörlerimiz Utkan Aydın, Mustafa Kanarya, Melih Sadıkoğlu, Abdullah Eğilmez ve İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde doğan yıldız Aykut Coşkun. Gececimiz Volkan Dedeoğlu. Sayfa tasarımcılarımız Atakan Bozkuş, Osman Kul, Ercan Doğuş, Murat Özdemir, Yavuz Yılmaz.

Foto muhabirlerimiz Hüseyin Çağlar ve Fatih Erdoğdu, at yarışının başarılı tahmincisi ve editörü Erdem Ergüden için bu zorlu süreçteki çalışmaları nedeniyle bir alkış rica ediyorum. Bundan önce olduğu gibi 2021'de de en doğru, en dürüst, en sıcak haberleri ve röportajları vermeye devam edeceğiz. Sağlıkla kalın.