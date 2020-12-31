Son dakika! Galatasaraylı Omar Elabdellaoui hastaneye kaldırıldı!

SÖZCÜ ÖZEL HABER / Büyükçekmece’deki evinde yılbaşı partisi veren Galatasaray’ın sağ beki Omar Elabdellaoui, havai fişeğin elinde tuttuğu sırada patlaması nedeniyle yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

29 yaşındaki futbolcunun yüzünde ve gözünde ciddi yaralanmalar olduğu bilgisi edinildi.

AYRINTILAR GELECEK…

Bu yaz transfer olmuştu

Galatasaray’ın 17 Ağustos’ta transferini KAP’a bildirdiği Omar Elabdellaoui, 1991 yılında Norveç'te dünyaya geldi. 29 yaşındaki sağ bek, profesyonel futbol hayatına Manchester City'nin altyapısında başladı. Daha sonra ise sonra 2012 yılında Feyenoord'a kiralandı.

Tecrübeli oyuncu Hull City ve Olympiakos formaları da giydi. Norveç Milli Takımı ile 44 maça çıkan Elabdellaoui, skor üretme başarısı gösteremedi. Omar Elabdellaoui bu sezon 10’u Süper Lig’de olmak üzere toplam 13 resmi maçta forma giydi ve bin yedi dakika sahada kaldı.