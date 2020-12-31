Jaylen Brown’dan kariyer gecesi

NBA’de normal sezon oynanan 6 maçla devam etti. Sezona 4 maçta aldığı 2 yenilgiyle başlayan Boston Celtics, Memphis Grizzlies’i 126-107 mağlup etti.

Celtics’te Jaylen Brown, açılan fark nedeniyle son periyodunda oynamadığı karşılaşmanın sadece 3 periyotluk bölümünde kariyeri rekoru kırdı. Grizzlies potasına 42 sayı bırakan Brown, maçı 5 ribaund ve 4 asistle tamamladı.

Boston Celtics’te Jayson Tatum 16, Marcus Smart ise 14 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

Brooklyn Nets maçında sakatlanan geçen yılın çaylağı Ja Morant’ın yaklaşık 4 hafta forma giymeyeceği Memphis Grizzlies ise 4. maçında 3. kez yenildi.

Morant’ın yokluğunda Grizzlies’in skor yükünü 4 oyuncu bölüştü. Valanciunas 20, Dieng 17, Bane ve Brooks ise 16 sayı atsa da yenilgiyi önleyemedi.

NBA’DE GECENİN SONUÇLARI

Miami Heat 119 – 108 Milwaukee Bucks

Brooklyn Nets 145 – 141 Atlanta Hawks

Boston Celtics 126 – 107 Memphis Grizzlies

San Antonio Spurs 107 – 121 Los Angeles Lakers

Dallas Mavericks 99 – 118 Charlotte Hornets

Los Angeles Clippers 128 – 105 Portland Trail Blazers