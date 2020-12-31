Esas mesele başka

HER sezon hakemler eleştiriliyor. Neden? Çifte standart hissediyoruz, çoğu maçta… Bir maçta verilen penaltı, başka maçta verilmiyor, mesela… Hem de, VAR sistemine rağmen. Genç hakemler kazanmak istiyoruz, ama yeterli değiller, oysaki… Elit hakem olmak için, amatör ligde bu işe başlayacaksın, ikinci ligde 2 yıl görev yapacaksın.

TFF Birinci Lig'de, kafadan 2 yıl düdük çalacaksın. Sonra, Süper Lig'de, büyük maç almadan tecrübe kazanacaksın. Ve en sonunda, derbi yöneteceksin… Genç yaştan itibaren, bu işe baş koyman lazım. Yetenekliysen, iyi hakem olursun. Değilsen, hemen bu işi bırakmalısın. Bizim gibi ülkelerde, futbolcu, kaleci, teknik direktör hata yaparsa, ihale hemen hakemlere kalır. Çünkü hakemler, VAR olmasına rağmen hata yaparlar. Kulüp yöneticileri bu olayı hep nimet olarak görürler. Bu yüzden, futbolumuzda en büyük sorumlu hakemlerdir. Hakem eğitim sistemi, çok daha fazla iyileştirilmek zorunda. Yoksa hakemler, her sezon, eleştiride zirveyi kimseye kaptırmazlar…

HAKEMLERİN KARİZMASI

DÜŞÜNÜN, kırmızı kart gösteriyorsunuz, 48 saat sonra iptal ediliyor. Bu, kredi kartı veya banka kartı değil. Bu oyunun en önemli işlevlerinden biri… “Geçersiz kardeşim, senin gösterdiğin kırmızı kart” derlerse bir hakeme, ona bir daha maç vermemek lazım. Ya da, bu muameleye tabi olan kişinin istifa etmesi gerekiyor.

SÜPER LİG KÜÇÜLÜRKEN…

KULÜPLERİMİZDE para bitti. Açıkça yazayım, “Harç bitti, yapı paydos”… Avrupa kupalarında, rakiplerimize sadece moral verdik, bu sezon… En büyük gelir kapısı olan naklen yayınlardan, para zorla gelmeye başladı. Musluktan su akmıyor, artık. Yaşlanmış yıldızlar bile dudak büküyor, bizim ligimize… Sokaktaki taraftarın söyledikleri önemlidir, benim için… Oynanan futboldan zevk almıyoruz.

Sosyal medya maçları, daha fazla reyting alıyor, maalesef… Ligimizin isim sponsoru bile yok. Takımlar, formalarına reklam bile alamıyorlar. Alt ligler ve maalesef amatörlerin durumunu hayal bile edemiyorum. Millet, İngiltere, İspanya, İtalya, Fransa liglerine daha fazla rağbet gösteriyor. Eskiden, köy takımları diye küçümsediğimiz ülkelerin takımları bile bizim ligi geçtiler. Pandemiden halı sahalar kapalı olmasa, o maçlar daha ilgi çekerdi. Ligimiz, küçülüyor, yıpranıyor… Böyle giderse, abuk sabuk, anlamsız bir lig olacak, SÜPER LİG!