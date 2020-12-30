Yılın adamı Sergen Yalçın

Beşiktaş’ta Sergen Yalçın fırtınası 2020 yılına damga vurdu. Siyah-beyazlılarda 1 Şubat'ta Çaykur Rizespor maçıyla göreve başlayan Yalçın, 29 lig karşılaşmasında boy gösterdi ve 60 puan topladı. Beşiktaş'ın hocası, yılın en çok puan alan teknik adamı olurken 11 maçta 58 puan toplayan ve 1.87'lik ortalamaya ulaşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ikinci sırada yer aldı. Yalçın'ın başarılı form grafiği siyah-beyazlıları da uçurdu.

PANDEMİ DURDURAMADI

Yıl içindeki puan durumuna göre Beşiktaş lider. Siyah-beyazlıları, 58 puanla Galatasaray ve 55 puanla Alanyaspor takip ediyor. Tüm dünyayı hem ekonomik hem de sportif olarak derinden etkileyen pandemi süreci de Kara Kartal'ı durduramadı. Kartal, bu dönemde 22 maça çıktı. 15 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 yenilgi alan Beşiktaş, 46 puan toplayarak pandemide zirvede yer alıyor. 41'er puanlı Alanya ile Gaziantep FK, Kartal'ı takip ediyor.

BAŞARININ SIRRI RAKİP ANALİZİ

Son 3 ayda büyük bir ivmeyle zirveye doğru yükselen Beşiktaş'ta başarının en büyük sırrı Sergen Yalçın ve yardımcılarının çalışkanlığı… Antrenörler Murat Şahin, Gürsoy Yalçın, Murat Kaytaz ve analizci Anıl Demirci, haftanın iki veya üç günü tesislerde yatıp kalkıyor. Ekip, gecenin geç saatlerine kadar rakipleri inceliyor.

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