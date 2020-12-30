SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

TFF Süper Kupa’nın oynanacağı tarih ve stat açıklandı

Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor'un karşı karşıya geleceği Süper Kupa mücadelesinin programı açıklandı.

Güncellenme: 18:11, 30/12/2020
Haberler Başakşehir
TFF Süper Kupa’nın oynanacağı tarih ve stat açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre; 2019-20 sezonu Süper Lig şampiyonu Başakşehir ve Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor, 27 Ocak’ta TFF Süper Kupa maçı için kozlarını paylaşacak.

TFF’nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak şu duyuru yapıldı;

“Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda TFF Süper Kupa 2020’nin 27 Ocak 2021 Çarşamba günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanmasını kararlaştırdı.

2019-2020 sezonu Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir FK ile 2019-2020 sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor takımları arasında yapılacak TFF Süper Kupa müsabakasının başlama saati 20.45 olarak belirlendi.”

İLGİLİ HABER İngiltere Premier Lig yeniden kepenkleri indirebilir! İngiltere Premier Lig yeniden kepenkleri indirebilir!

Medipol Başakşehir tff süper kupa trabzonspor
Yayınlanma Tarihi:18:06,