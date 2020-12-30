TFF Süper Kupa’nın oynanacağı tarih ve stat açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre; 2019-20 sezonu Süper Lig şampiyonu Başakşehir ve Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor, 27 Ocak’ta TFF Süper Kupa maçı için kozlarını paylaşacak.

TFF’nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak şu duyuru yapıldı;

“Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda TFF Süper Kupa 2020’nin 27 Ocak 2021 Çarşamba günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanmasını kararlaştırdı.

2019-2020 sezonu Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir FK ile 2019-2020 sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor takımları arasında yapılacak TFF Süper Kupa müsabakasının başlama saati 20.45 olarak belirlendi.”

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