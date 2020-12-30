Menemenspor’da Ümit Karan dönemi

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, Cenk Laleci’den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Ümit Karan’ı getirdi. Sarı-lacivertli kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 44 yaşındaki teknik adamla 1.5+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
İzmir’e gelen Ümit Karan, Menemenspor Onursal Başkanı Tahir Şahin’le birlikte sözleşmeyi imzaladı. Daha sonrasında genç çalıştırıcı, Menemenspor Tesisleri’ni ve Menemen İlçe Stadyumu’nu ziyaret etti.
Türk Futboluna uzun yıllar hizmet etmiş olan Ümit Karan ile kulübümüz 1,5+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Kulübümüze ve camiamıza hayırlı olsun. pic.twitter.com/l5vbSzzVnn
— Menemenspor (@MenemenspoResmi) December 30, 2020