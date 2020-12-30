Kruse krizi bitti… İşte ödenecek rakam

Pandemi sürecinin başında 3 aylık alacağı nedeniyle sözleşmesini tek taraflı feshedip FIFA'ya başvuran Max Kruse'nin Fenerbahçe davası sulhen sonuçlandı.
İki taraf arasında yapılan müzakereler sonucu sarı-lacivertliler, 7.5 milyon Euro'luk tazminatın yarısını ödeme şartıyla anlaşma sağladı. Hukuki sürecin sona erdiği ve Fenerbahçe'nin FIFA nezdinde ağır bir ceza yaptırımından kurtulduğu öğrenildi. Sarı-lacivertliler, sulhen sonuçlanan dava için 3-4 milyon Euro arası ödeme yapacak.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada spekülasyonların sona erdiği belirtildi. Kruse'nin avukatı Sami Dinç, “Her iki tarafın uzlaşmacı ve iyi niyetli girişimleri neticesinde sulhen çözümlenmiş bulunduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız” açıklamasını yaptı.