Kruse krizi bitti… İşte ödenecek rakam

Pandemi sürecinin başında 3 aylık alacağı nedeniyle sözleşmesini tek taraflı feshedip FIFA'ya başvuran Max Kruse'nin Fenerbahçe davası sulhen sonuçlandı.

İki taraf arasında yapılan müzakereler sonucu sarı-lacivertliler, 7.5 milyon Euro'luk tazminatın yarısını ödeme şartıyla anlaşma sağladı. Hukuki sürecin sona erdiği ve Fenerbahçe'nin FIFA nezdinde ağır bir ceza yaptırımından kurtulduğu öğrenildi. Sarı-lacivertliler, sulhen sonuçlanan dava için 3-4 milyon Euro arası ödeme yapacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada spekülasyonların sona erdiği belirtildi. Kruse'nin avukatı Sami Dinç, “Her iki tarafın uzlaşmacı ve iyi niyetli girişimleri neticesinde sulhen çözümlenmiş bulunduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız” açıklamasını yaptı.

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