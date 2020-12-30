İngiltere Premier Lig yeniden kepenkleri indirebilir!

Yeni tip corona virüsü vaka sayısındaki hızlı artış İngiltere Premier Lig yönetimini yeni önlemler almaya itti. Manchester City ekibinde ortaya çıkan pozitif vakalarının ardından dün akşam West Ham United maçı öncesi Sheffield’daki vaka sayıları da Premier Lig yönetimimi yeni kararlar almaya itti.

Ertelenen maçlardan dolayı oldukça yoğun bir fikstür içerisine girecek olan Premier Lig yönetimi buna rağmen radikal bir karar alarak; maçlara iki haftalık bir ara vermeyi planlıyor.

‘REKOR SAYIDA POZİTİFE ULAŞILDI’

Telegraph Gazetesi’nde bugün yer alan haberde; “İngiltere’de artan vakalar, futbol kulüplerine de sıçradı. Sadece futbolcular, menajerler değil kulüp personelleri de birinci derece aile yakınlarından dolayı ciddi bir tehlike altında. Premier Lig, salı günü yapılan corona virüsü testlerinde rekor sayıda pozitife (18) ulaştı. Premier Lig yönetimi de 14 günlük ligi kapatma kararı ile bir anlamda corona virüse karşı önlem almayı planlıyor. Yönetimin aldığı bu karar, kulüp yetkilileriyle de paylaşılacak ve ortak bir karar alınabilmesi durumunda bu karar kamuoyu ile paylaşılacak” denildi.

İngiltere Premier Lig’i en olası senaryoda 16 Mayıs’ta sona erdirmek isteyen Premier Lig yönetimi, EURO 2020’yi de düşünerek sıkıştırılmış fikstüre geçecek ve Premier Lig’de Mayıs ayına kadarki bazı aylarda Box In Day geleneğinin bir opsiyon olarak hayata geçirilmesi gündemde.

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ALLARDAYCE: PREMİER LİG’E ARA VERİN

West Brom menajeri Allardayce da konu hakkındaki düşüncelerini şu şekilde paylaştı; “Genel olarak kendim ve futbol için çok endişeliyim. Herkesin sağlığı, her şeyden daha önemli. Yeni tip virüsün, eski virüse oranla daha hızlı yayıldığını düşündüğümde yalnızca doğru olanı yapmamız gerektiğini düşünüyorum; ligde kesintiye (ara) gidilmeli. 66 yaşındayım ve yapmak istediğim en şey Covid-19’a yakalanmak. Ne kadar uğraşırsak uğraşalım kaç kez test yaptırırsak yaptıralım, maskelerimizi takarsak takalım hala ülke çapında birçok enfeksiyon riskiyle karşı karşıyayız. Premier Lig yönetimi, lige ara vermeli ve biz bunun üstesinden gelebiliriz”