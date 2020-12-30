İlk hedef Gnagnon

Devre arası transfer döneminde kadroya takviye yapmayı planlayan Beşiktaş'ın stoperdeki hedefi ortaya çıktı. Siyah-beyazlılar, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın kadroda görmek istediği Joris Gnagnon için Sevilla'yla görüşmelere başlayacak. 23 yaşındaki Fransız savunmacı için kiralama teklifi yapılacak.

Adem Ljajic ve Lens'i kadroda görmek istemeyen Yalçın, bu iki futbolcudan birini gönderip Gnagnon'a yabancı kontenjanında yer açmayı planlıyor. Lens, Hollanda'ya giderek bir kulüple transfer görüşmelerine başladı.

Sevilla, Fransız stoperi 2018'de Rennes'den 13.5 milyon Euro'ya transfer etmişti.

İLGİLİ HABER Beşiktaş`a Ghezzal`dan kötü haber