Euroleague | Fenerbahçe Beko 81-59 ASVEL

Fenerbahçe Beko, EuroLeague 17. hafta maçında Fransa temsilcisi ASVEL'i konuk etti. Mücadeleyi 22 sayı farkla 81-59 kazanan sarı lacivertliler, EuroLeague'deki 7. galibiyetine imza attı. Jan Vesely ile Marko Guduric, kaydettikleri 16'şar sayıyla maçın skoreri oldular. Melih Mahmutoğlu ile Nando De Colo da 12'şer sayıyla katkı verdi.

Ayağında ağrıları bulunan Ali Muhammed ve sakatlığının ardından çalışmalara başlayan ancak tam hazır olmadığı için kadroya dahil edilmeyen Alex Perez’in yanı sıra Kenan Sipahi, Berkay Candan ve Yiğit Onan, Fenerbahçe’nin 12 kişilik müsabaka kadrosunda yer almadı.

Karşılıklı üçlüklerle başlayan mücadelede televizyon molası 11-11 eşitlikle geçildi. Mola sonrası konuk ekip 0-8'lik bir seri yakalayınca koç Kokoskov'dan mola geldi. Moladan Dyshawn Pierre ile Lorenzo Brown'ın basketleriyle dönen temsilcimiz, ilk periyodu 15-19 geride tamamladı.

Yüksek tempoda oynanan ikinci periyotta hücumda vites yükselten Fenerbahçe Beko, Ahmet, Melih ve Brown ile skoru 24-24'te eşitledi ve rakibine mola aldırdı (24-24). Televizyon molasının da bu skorla geçildiği karşılaşmada boyalı alanı Vesely'le etkili kullanan Fenerbahçe Beko, skor avantajını eline geçirdi ve Fransız ekibine ikinci molasını aldırdı: 32-29. Molanın ardından Dyshawn Pierre ve Nando De Colo'nun da sayı katkısıyla Fenerbahçe Beko soyunma odasına 38-32 önde gitti.

Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci yarıda etkili hücumlar yapan sarı lacivertliler, Guduric, Ulanovas ve Vesely'nin basketleriyle televizyon molasına 46-38 önde girdi (04:50). Mola dönüşü Guduric'le farkı çift hanelere yükselten Fenerbahçe Beko, Fransa temsilcisine de mola aldırdı: 52-40. İyi savunma yaptığı üçüncü periyodun son bölümünde Jarell Eddie, Melih Mahmutoğlu ve Lorenzo Brown ile 7-0'lık seri yakalayan Kokoskov’un öğrencileri, final periyoduna 17 sayı farkla 59-42 önde girdi.

Melih'in açılışını yaptığı dördüncü periyotta Fransa temsilcisinin 5-0'lık serisinin ardından koç Kokoskov'dan erken mola geldi: 61-47. Kalan bölümde oyunun kontrolünü eline geçiren Fenerbahçe, mücadeleden 81-59 galip ayrıldı.

Salon : Ülker Spor ve Etkinlik

: Ülker Spor ve Etkinlik Hakemler : Ilija Belosevic, Tomislav Hordov, Carlos Peruga

: Ilija Belosevic, Tomislav Hordov, Carlos Peruga Fenerbahçe Beko : Brown 8, Guduric 16, Melih Mahmutoğlu 12, Tarık Biberovic, De Colo 12, Pierre 6, Barthel 4, Vesely 16, Eddie 3, Ahmet Düverioğlu 2, Ulanovas 2

: Brown 8, Guduric 16, Melih Mahmutoğlu 12, Tarık Biberovic, De Colo 12, Pierre 6, Barthel 4, Vesely 16, Eddie 3, Ahmet Düverioğlu 2, Ulanovas 2 ASVEL : Freeman 9, Kahudi 3, Lacombe, Diot 6, Noua 3, Hayes 4, Bako 6, Lighty 11, Howard 2, Cole 10, Strazel 5

: Freeman 9, Kahudi 3, Lacombe, Diot 6, Noua 3, Hayes 4, Bako 6, Lighty 11, Howard 2, Cole 10, Strazel 5 1. Periyot : 15-19

: 15-19 İlk yarı : 38-32

: 38-32 3. Periyot: 59-42

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