Corona vakaları arttı, Premier Lig’de bir maç daha ertelendi

Geçtiğimiz haftalarda kademeli olarak tribünlere taraftar alma kararı veren Premier Lig yönetimi, artan vakaların ardından maçları durdurma kararı alıp almamayı tartışıyor.

Salı günü yapılan Covid-19 testlerinde toplam 18 pozitif vakaya rastlayan Premier Lig ekipleri, bu zamana kadar en yüksek vaka sayısına ulaşmış oldu.

Takımlarda artan corona vakaları sonrasında ertelenen Everton-Manchester City ve Newcastle United-Aston Villa maçlarına Tottenham-Fulham karşılaşması da eklendi.

Yapılan açıklamada, “Fulham ve Tottenham arasında oynanacak maç, bugün öğlen saatlerinde yapılan Premier Lig Yönetim Kurulu toplantısının ardından ertelendi. Fulham, artan corona vakaları ve takımda semptom gösteren bazı oyuncular olması nedeniyle fikstürün yeniden düzenlenmesi talebinde bulundu. Premier Lig yönetim tıbbi danışmanlarla görüştükten sonra maçı erteleme kararı aldı. Takım yeniden teste sokulacak” ifadeleri kullanıldı.

We can confirm that this evening's away fixture at Tottenham has been postponed. #FFC

— Fulham Football Club (@FulhamFC) December 30, 2020