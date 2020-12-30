Belhanda ikilemi

Galatasaray’da yeni bilmece Younes Belhanda'nın geleceği… Sözleşmesi sezon sonu bitecek Belhanda, takımda kalmak istediğini yönetime iletti.

Menajeri William D'Avila senelik 2.3 milyon Euro'dan iki yıllık sözleşme imzalayabileceklerini iletti. Yönetim ise maksimum 1.5 milyon Euro verebileceklerini iletti. Ancak buradaki sorun, yöneticilerin Belhanda ile devam etmeye sıcak bakmaması. Galatasaray kurmayları, indirim istendiği dönemde sorun çıkaran Faslı futbolcuyu elde tutmak istemiyor. Ayrıca menajer D'Avila'ya da soğuk bakılıyor.

Yönetimi ikileme düşüren ise Fatih Terim'in de bu oyuncunun kalmasını istemesi…

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