Anadolu Efes evinde yıkıldı

Euroleague’deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, Real Madrid karşısında şanssız bir yenilgi yaşadı. Sahasında İspanyol ekibi Real Madrid'i konuk eden mavi-beyazlılar, ilk yarısını 6 sayı üstün kapattığı maçı 73-65 kaybetti. Efes, bu sonuçla 17. maçında 9. kez sahadan yenik ayrıldı. Vasilije Micic'in 16 sayı, 5 ribaunt ve 5 asistlik performansı mağlubiyeti engelleyemedi. Konuk takımda Causeur, 15 sayı üretti. EuroCup'ta ise Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda Yunan ekibi Patras'ı 100-75 yendi.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Luigi Lamonica, Matej Boltauzer, Fernando Rocha

ANADOLU EFES: Larkin 7, Beaubois 9, Simon 5, Dunston 9, Moerman 8, Micic 16, Singleton 5, Sertaç Şanlı 6, Anderson, Doğuş Balbay

REAL MADRID: Alocen, Causeur 15, Abalde 6, Thompkins 13, Laprovittola 10, Tavares 4, Deck 2, Carroll 6, Fernandez 9, Llull 3, Taylor 5, Garuba

1’İNCİ PERİYOT: 20-13

İLK YARI: 37-31

3’ÜNCÜ PERİYOT: 51-52