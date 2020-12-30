Beşiktaş’tan Ahmet Nur Çebi’nin sağlık durumu ile ilgili açıklama

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin corona virüsü testinin pozitif çıktığı iddia edilmişti. Bir süredir sırt ve bel ağrısı yaşayan Çebi’nin test yaptırdığı ancak henüz test sonucunun gelmediği açıklandı.

Başkan Çebi’nin tedbir amaçlı tedavi altına alındığı ifade edilirken, Beşiktaş yönetim kurulu üyesi Efe Bezci, twitter hesabından Ahmet Nur Çebi'nin ikinci kez Covid-19'a yakalandığını açıkladı.

Bezci, “Başkanımız güçlüdür, enerjisi yüksektir. Covid 19'u kısa süre içinde yeniden yenecektir. Acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Daha önce de Mayıs ayında Covid-19’a yakalanan ve atlatan Ahmet Nur Çebi için siyah beyazlı kulüpten resmi açıklama geldi.

Beşiktaş Kulübü, Başkan Ahmet Nur Çebi’nin rutin kontroller gereği hastanede koronavirüs testi yaptırdığını ve sonuçların henüz çıkmadığını açıkladı.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Daha önce Covid-19 teşhisiyle tedavi gören ve sağlığına kavuşan Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye bu sabah rutin kontroller gereği hastanede Covid-19 PCR testi yapılmıştır.

Uygulanan Covid-19 PCR testinin sonucu beklenmekle birlikte, Başkanımızın sağlık durumuna ilişkin yapılan diğer kontrollerde endişe verici herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK