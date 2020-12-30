Abdullah Avcı’nın derdi yeniler

Kıl payı kaçırdığı şampiyonluğu bu sezon kazanmak için yola çıkan Trabzonspor, geride kalan 15 haftada istediğini bulamadı. Eddie Newton ile yolları ayırıp Abdullah Avcı ile çıkış arayan bordo-mavililer, zirvenin gerisinde kaldı.

Edinilen bilgilere göre Avcı, bunun birinci nedeninin kadro yetersizliği olduğunu düşünüyor. Bu sezon 3. kaleci olarak alınan Muhammet Taha ve ağır sakatlık geçiren Trondsen dışında 8 futbolcu transfer eden bordo-mavililerde teknik heyet, Lewis Baker, Vitor Hugo ve Flavio dışındaki yenileri yetersiz görüyor. Avcı, özellikle orta saha ve santrfora takviye istiyor.

ABDÜLKADİR SEVİNCİ

Öte yandan izolasyon sürecindeki Abdülkadir Ömür'den müjdeli haber geldi. Daha önce yapılan corona virüsü testi pozitif çıkan genç futbolcunun son numunesi de negatife döndü. TFF protokolleri doğrultusunda onay çıkan Abdülkadir, dünkü idmanda da yer aldı. Yeterli bulunması halinde Karagümrük maçı kadrosuna alınacak.

İLGİLİ HABER Pereira`dan ayrılık iddialarına esprili yanıt