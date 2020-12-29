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Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür sevinci

Karagümrük maçı hazırlıklarına başlayan Trabzonspor'da son corona virüsü testi negatif çıkan Abdülkadir Ömür, takımla birlikte çalışmalara başladı.

Güncellenme: 15:19, 29/12/2020
Haberler Futbol
Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür sevinci

Trabzonspor, iki günlük iznin ardından Süper Lig’in 16. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11:30’da başlayan antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından core ısınma ve kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman 5’e 2 çalışmaları, geniş alan oyunları ve çift kale maç ile tamamlandı. Sakatlığı bulunan Vitor Hugo antrenmanda yer almadı, Ekuban ise takımdan ayrı çalıştı.

ABDÜLKADİR ÖMÜR DÖNDÜ

Bu arada bordo-mavili takımda Kovid-19 tedavisi tamamlanan ve yapılan son testleri negatif çıkan Abdülkadir Ömür, bugün takımla birlikte çalışmalara başladı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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abdülkadir ömür trabzonspor
Yayınlanma Tarihi:15:16,