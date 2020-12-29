Süper Lig | 15’inci haftaya damga vuran 7 olay

DERLEYEN: ÜMİT GENÇ | Süper Lig’in 15’inci haftasında liderlik koltuğu el değiştirdi. Son dakika fırsatlarıyla, VAR’la iptal edilen golleriyle heyecanın tavan yaptığı haftanın kapanışında yaşananlar gündemi belirledi. Tartışma dolu haftanın dikkat çeken 7 olayına gelin hep birlikte bakalım…

1- TUVALET KAĞIDI, TOP VE İZDÜŞÜM KAVGASI

Haftaların yüksek uçan Kartal’ı Sivasspor galibiyetiyle zirve yamacına kondu. Perdenin kapanışında ilginç olaylar yaşanırken maça damga vuran olay Güven’in golü öncesi yaşanan ‘topun taç çizgisini geçip geçmediği’ tartışmaları oldu. Ağırlık merkezinden, topun çizgiye olan açısına, izdüşümüne, kesit, çap, santimetre ve trigonometriye kadar inanılmaz argümanların ortaya atıldığı pozisyon haftanın en çok kafa patlatılan konusu oldu. Evde tuvalet kağıdıyla çizgi çekip topla deneyler yapan taraftarların sosyal medya paylaşımları kavgalara dönüştü. Top çizgiyi geçti mi geçmedi mi hala bilmiyoruz ama bu tartışmanın maçın önüne geçtiği ve haftanın olayı olduğu çok açık.

2- YERDE PARÇALANAN TELEFON VE ACAYİPLİKLER

15’inci haftanın en acayip olayını yine aynı maçta aynı sebepten yaşadık. Devre arasında taç pozisyonunu eline aldığı telefondan hakem Arda Kardeşler’e göstermeye çalışan Sivasspor’un kaptanı Hakan Arslan iki sarı kartla oyundan atılınca sinirini telefonu yerde parçalayarak çıkardı. Hakeme kırmızı kart gösteren Salih Dursun’dan sonra telefondan pozisyon gösteren Hakan’ı da gören Süper Lig bakalım hakem kararları nedeniyle daha ne ‘acayiplikler’ görecek. Takımı eksik bırakan Hakan günah keçisi ilan edildi peki o dakikada ona telefonu veren kim? Bu kayıpta hiç mi sorumluluğu yok?

3- TAHTTAN İNDİREN TAKTİK VE 27!

Sezon başından beri büyüyen Sumudica’nın ekibi Gaziantep FK lider Alanya’yı da dağıtarak tahttan indirdi. 12 maçtır namağlup devam eden ve zirveye pençe atan takımın röntgeninde acayip sonuçlar göze çarpıyor; ortalama %43.5 topla oynama oranıyla lig sonuncusu olan Gaziantep bu oranı Alanya karşısında %24’e düşürdü ve maçı 3-1 kazandı. Uzun top ve kontra dehası bir takım yaratan Sumudica yine aynı tuzakla avladı. 27 Aralık’ta 27 gole ulaşan ve 27 puana çıkan Gaziantep’in plakasının da 27 olması haftanın en güzel tesadüflerinden biriydi. Haftanın takımı kesinlikle Gaziantep FK.

4- BEŞ GOLÜN İPTAL OLDUĞU KISA FİLM TADINDA MAÇ

Haftanın heyecan dozu en yüksek ve uzun yıllar unutulmayacak maçı Başkent’te oynandı. Kayserispor’un 2 kez öne geçip Gençlerbirliği’ne 3-2 mağlup olduğu maçta yaşananlar kısa film tadındaydı. Gençler’in 3 golü VAR kararıyla, Kayserispor’un da 2 golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Başkent temsilcisinin ‘Kabul edilene kadar atıyoruz’ paylaşımından sonra 89’da galibiyet golü geldi. İki tarafın da kendi ağlarını vurduğu maçta yaşanan bir karambol ise haftanın en şanssız anıydı. Emre’nin şutunda kaleci Nordfeldt’in çıkardığı top Arda’nın tamamlamasıyla ağlara giderken Ömürcan çizgiden uzaklaştırdı. Dönen topta Campanharo’nun füzesi iki kez direğe çarpıp dışarı çıktı.

5- BİGLİA’DAN 658 GÜN SONRA KOPYALA-YAPIŞTIR

Göztepe’nin inanılmaz fırsatlar harcadığı maçta Fatih Karagümrük’e 1 puanı Arjantinli yıldızı Lukas Biglia hediye etti. 77’de kazanılan serbest vuruşta çok estetik bir vuruş yapan kadife ayak haftanın en klas gollerinden birini attı. Mart 2019’da Milan formasıyla Chievo’ya karşı birebir aynı yerden, aynı golü atan Biglia 658 gün sonra kopyala-yapıştır yaptı. Bu gol aynı zamanda yıldız ismin Göztepe maçından önce attığı son frikik golüydü.

6- İKİNCİ BAHAR VE MEST EDEN GOL SEVİNCİ

Bu sezon oynadığı 7 deplasman maçının 5’ini kazanan Galatasaray, Fatih Terim’siz çıktığı haftanın en zorlu deplasmanında Trabzonspor’u devirdi. Eylül 2015’ten bu yana Trabzon’a karşı deplasmanda ilk kez kazanan sarı kırmızılı takımda ikinci baharını yaşayan Arda maçın en çok konuşulan ismi oldu. Ligde 4087 gün sonra (Ekim 2009) Trabzonspor filelerini havalandıran Kaptan’ın Oğulcan’ın attığı ikinci golde yaşadığı sevinç haftanın en çok konuşulan görüntüsü oldu. Ofsayt incelemesi nedeniyle VAR’a giden pozisyonda hakem Halil Umut Meler’in ‘gol’ işareti sonrası Arda’nın ekrana gelen görüntüsü sarı kırmızılı taraftarları mest etti.

7- HAFTANIN AĞIR YARALISI YİNE BAŞAKŞEHİR

Ligde son 5 maçtır kazanamayan Başakşehir haftanın en büyük kaybedeni olarak 10 kişi kalan Kasımpaşa karşısında seriyi 6 maça çıkardı. 45 dakika 10 kişi oynayan Kasımpaşa karşısında 3 topu direkten dönen ve sonra 2-1 geriye düşen Başakşehir 1 puanı 90+2’de Visca’nın golüyle zor kurtardı. Maçın son anlarında Koita ile karşı karşıya müthiş bir şut çıkaran Volkan Babacan’ın olağanüstü çabası 3 puan için yetmedi. Aşil tendonu kopan Skrtel’in acı görüntüsü Başakşehir’in bu sezon yaşadığı duyguların tarifi gibi.