Portland Trail Blazers, Los Angeles Lakers’ı Lillard ve Trent Jr. ile devirdi

NBA’de heyecan TSİ sabah karşı oynanan 5 maçla devam etti. Portland Trail Blazers, son şampiyon Los Angeles Lakers’ı Staples Center’da 115-107 yendi.

Portland’da maça yedekler arasında başlayan Gary Trent Jr. 11’de 7 üç sayılık isabet bularak toplamda 28 sayı attı ve galibiyette pay sahibi oldu. Takımın yıldızı Damian Lillard da 31 sayıyla tamamladığı karşılaşmada son çeyrekte etkili oldu.

61-54 öndeyken Lakers’tan 15-0’lık seri yiyen Portland, son periyotta ise rakibine 9 sayı fark atarak sezonun 3. galibiyetine uzandı.

Los Angeles Lakers’ta LeBron James 29 sayı, 9 ribaund ve 6 asistle takımını sırtlarken, yıldız isme Dennis Schroder 24 sayıyla katkı verdi.

Career-high 18 ASSISTS for Nikola Jokic.. the MOST by a center since Wilt in 1968! pic.twitter.com/brVw1r37ZL — NBA (@NBA) December 29, 2020

NIKOLA JOKIC’TEN KARİYERİ REKORU

Gecenin bir diğer öne çıkan karşılaşmasında ise Denver Nuggets, Houston Rockets’ı 124-111 mağlup etti.

Son periyoda 23 sayı farkla giren Nuggets’ta Nikola Jokic 19 sayı, 12 ribaund ve kariyer rekoru kırdığı 18 asistle oynadı. Jamal Murray 21, Paul Milsap de 19 sayıyla galibiyete katkıda bulundu. Jokic, NBA’de Wilt Chamberlain’in 19 Mart 1968’deki 19 asistlik performansından sonra en çok asist yapan pivot oyuncusu oldu.

Houston Rockets’ta ise James Harden 28’ini ilk yarıda attığı maçta 38 sayı katkı sağlarken Wood’un 23 sayılık desteği yenilgiyi önleyemedi.

NBA’DE GECENİN SONUÇLARI

Los Angeles Lakers 107-115 Portland Trail Blazers

Denver Nuggets 124-111 Houston Rockets

Oklahoma City Thunder 109-110 Utah Jazz

Atlanta Hawks 128-120 Detroit Pistons

Brooklyn Nets 111-116 Memphis Grizzlies