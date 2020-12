Portland Trail Blazers, Los Angeles Lakers’ı Lillard ve Trent Jr. ile devirdi

NBA’de heyecan TSİ sabah karşı oynanan 5 maçla devam etti. Portland Trail Blazers, son şampiyon Los Angeles Lakers’ı Staples Center’da 115-107 yendi.

Portland’da maça yedekler arasında başlayan Gary Trent Jr. 11’de 7 üç sayılık isabet bularak toplamda 28 sayı attı ve galibiyette pay sahibi oldu. Takımın yıldızı Damian Lillard da 31 sayıyla tamamladığı karşılaşmada son çeyrekte etkili oldu.

61-54 öndeyken Lakers’tan 15-0’lık seri yiyen Portland, son periyotta ise rakibine 9 sayı fark atarak sezonun 3. galibiyetine uzandı.

Los Angeles Lakers’ta LeBron James 29 sayı, 9 ribaund ve 6 asistle takımını sırtlarken, yıldız isme Dennis Schroder 24 sayıyla katkı verdi.

Career-high 18 ASSISTS for Nikola Jokic.. the MOST by a center since Wilt in 1968! pic.twitter.com/brVw1r37ZL

— NBA (@NBA) December 29, 2020