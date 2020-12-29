Hatayspor, Antalyaspor’u deplasmanda 6 golle dağıttı

Süper Lig’in 15. haftasında Antalyaspor evinde Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Yoğun yağış nedeniyle ertelenen ve 1 gün gecikmeyle oynanan mücadeleyi Hatayspor 6-0’lık skorla kazandı.

BOUPENDZA ALEV ALDI!

Hatayspor’a galibiyeti getiren goller, 8, 17, 21 ve 45+1. dakikalarda Gabonlu golcü Boupendza, 35. dakikada Akintola ve 90. dakikada Mirkan’dan geldi. Aaron-Salem Boupendza, Antalyaspor’a karşı 14 dakikada üç gol attı. Süper Lig’de daha kısa aralıkta hat-trick yapan son oyuncu Alex de Souza’ydı (Şubat 2011’deki Beşiktaş maçında 10 dakikada)

Kariyerinde ilk kez bir maçta 3 ve daha fazla gol atan Boupendza, ligdeki gol sayısını da 7’ye çıkardı.

ERSUN YANAL’IN EN FARKLI YENİLGİSİ

6-0’lık sonuçla birlikte Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, kariyerindeki en farklı yenilgiyi aldı. Bu sonucun ardından evindeki 8. maçta 5. galibiyetini alan Hatayspor puanını 24 yaparken, üst üste 2. yenilgisini yaşayan Antalyaspor 17 puanda kaldı.

Süper Lig’in 16. haftasında Hatayspor evinde Konyaspor ile karşılaşacak, Antalyaspor ise deplasmanda Galatasaray’a konuk olacak.

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28. DAKİKADA 3 DEĞİŞİKLİK BİRDEN

Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, 21. dakikada 3-0 geriye düştükten sonra 28. dakikada 3 değişiklik birden yaptı. Akdeniz ekibinde Mert, Ersan ve Hakan kenara gelirken, Gökdeniz, Eren ve Bünyamin oyuna dahil oldu ancak bu hamle devrenin kalan bölümünde 2 gol daha yemelerini engelleyemedi.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

8. dakikada geri pası uzaklaştırmaya çalışan kaleci Boffin'in vuruşu kısa düşünce, top Traore'nin önünde kaldı. Traore'nin bekletmeden verdiği pasla ceza sahası yayınına yakın bölgede topla buluşan Boupendza'nın şık vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu. 0-1

17. dakikada hzlı gelişen Hatayspor atağında ceza sahası sol çaprazdan topla birlikte içeriye giren Boupendza, rakibinin sağından atıp solundan geçerek kaleye sert şut çıkardı, meşin yuvarlak kaleci Boffin'in kapattığı köşeden ağlarla buluştu. 0-2

22. dakikada sağ kanattan Popov'un ortasına düzgün bir kafa vuruşu yapan Boupendza, kaleci Boffin'in müdahalesine rağmen topu ağlara gönderdi. 0-3

29. dakikada hızlı çıkan Antalyaspor'da ceza sahası içerisinde topla buluşan Orgill'in sağ çaprazdan sert şutunu kaleci Mohamedi kurtardı.

35. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan M. Diouf, topu geriden gelen takım arkadaş Akintola ile buluşturdu. Akintola'nın sert ve düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Boffin'in solundan ağlarla buluştu. 0-4

45+1. dakikada ceza sahası içerisinde topu önünde bulan Boupendza’nın yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Boupendza, ilk yarıda kendisinin 4, takımının 5. golünü kaydetti. 0-5

90. dakikada ceza sahası dışından Selim’in şutunu Boffin sektirdi, oyuna yeni giren Mirkan’ın önünde kalan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-6