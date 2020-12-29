Hakimler nasılsa hakemler de öyle

Uzun bir süredir bana soruyorlar, “Türkiye'de hakemleri nasıl buluyorsun?” diye. Benim de vermiş olduğum yanıt kısa ve öz: Mahkemedeki hakimlerimiz nasıl karar veriyorsa sahadaki hakemlerimiz de aynı kararı veriyor. Sanırım hakemlerimizin ne durumda olduğunu anlatmışımdır.

Kaptan demek takım ruhu oluşması için çok büyük mücadele veren, aynı zamanda temposuz ve coşkusuz takımı coşturan, ateşleyen ve saha içerisinde kontrolsüz olan arkadaşlarını hakem ne karar verirse versin sakinleştiren kişidir. Sivasspor kaptanının yapmış olduğu bu davranışlar bir kaptanın asla yapmaması gereken davranışlar. Takımını eksik bıraktı ve mağlubiyetteki birinci sorumlu oldu. Bu sporcudan kaptan olmaz.

Müsabakada Sergen Hoca eksikliklerine rağmen takım kurgusunu çok iyi yaptı. Özellikle Welinton ve Vida'nın savunmadan hücuma katılmasında ön liberodaki Necip'i de defansa çekerek zaman zaman 3-5-2 oynatması, takımın kanatlardan hücum gücünü çok artırdı. Ve yine Kartal'ın kanatlarını uçurdu.

Beşiktaş, oyun üstünlüğü devam ederken hâlâ Mensah ve N'Koudou'nun çok zor işleri yapıp da final paslarındaki başarısızlıkları ve basit top kayıpları Beşiktaş için önemli güç kaybı. Ayrıca Güven'in gol atmasına rağmen oyunda daha çok olması ve daha çok üretmesi kendisi ve Beşiktaş'taki geleceği adına çok daha yararlı olacaktır.