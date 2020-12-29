Fenerbahçe, Kruse davasının sonlandığını açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, geçen sezon sözleşmesini feshederek takımdan ayrılan Max Kruse ile yapılan görüşmeler sonrasında hukuki sürecin sona erdiğini açıkladı.

Bundesliga ekibi Union Berlin’de forma giyen Kruse’ye başarılar diyen Fenerbahçe’nin açıklaması şöyle;

“Kulübümüzle eski oyuncumuz Max Kruse arasında bir süredir gündemde olan ve üzerine gerçek dışı çeşitli spekülasyonlar üretilen hukuki süreç, yapılan görüşmeler sonucunda bugün itibariyle sulhen sonuçlandırılmıştır.

Max Kruse'ye bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını dileriz.

Camiamız ve kamuoyundan pek çok konuda yaratılan muhtelif spekülatif gündemlere itibar etmemelerini, Kulübümüzün resmi açıklamalarını beklemelerini bir kez daha rica ederiz.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ”

NEDEN AYRILDIĞINI SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMIŞTI

18 Haziran’da sözleşmesini fesheden ve bir gün sonra sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Max Kruse, Şubat 2020’den bu yana maaşının neredeyse hiç ödenmediğini belirtmişti.

Fesih nedenini açıklayan Alman futbolcu, “Fenerbahçe Kulübü ile olan sözleşmemi, 18 Haziran 2020 tarihinde derhal geçerli olmak kaydıyla feshettim. Ne yazık ki kulübün Şubat 2020 tarihinden bu yana maaşımı neredeyse hiç ödememiş olması beni bu adımı atmak zorunda bıraktı. Şubat 2020 tarihinden beri biriken gecikmelerin önemli bir bölümü bugüne kadar telafi edilmedi. Meslek hayatım boyunca hiç sözleşmeyi bozmadığım gibi, Fenerbahçe sözleşmeye düzenlenmiş koşullara uymuş olsaydı böyle bir fesih yoluna gitmezdim. Daha fazla ayrıntı açıklayamıyor olmamı anlayışla karşılamanızı rica ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.