Ersun Yanal: Kariyerim boyunca unutamayacağım aksiyon yaşadık

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, futbolun içinde her türlü aksiyonun olabileceğini daha önce söylediğini hatırlatarak, ”Bugün bu aksiyonu kariyerim boyunca unutmayacağımız bir şekilde yaşadık” dedi.

Maçın her pozisyonunu ayrı ayrı değerlendirmek gerektiğinin altını çizen Yanal, ”Oyunun bütününde yüksek enerjiyle oynamak gerekiyor. 7’nci dakikada yediğimiz gol, takım enerjisini düşürdü ve takım oynamayı bıraktı. Takımı ayağa kaldırmak için yeniden düzenleme yapmak gerekiyor” diye konuştu.

ÖMER ERDOĞAN: BU SKOR BİZİ HAVAYA SOKMAYACAK

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ise Antalya’ya gelirken Antalyaspor’a saygı duyarak geldiklerini, halen de aynı saygıyı duyduklarını söyleyerek konuşmasına başladı.

Antalyaspor’un iyi takım olduğunu belirten Ömer Erdoğan, ”Bugün maça iyi başlayan taraf bizdik. Golleri erken bulunca maçın gidişatında da avantajlı taraf biz olduk. Biz bu skorun tam tersini Alanyaspor maçında yaşamıştık. 6-0’lık mağlubiyetten sonra oyuncularım yıkılmadı. Performanslarında düşüş yaşanmadı. Bu skor bizi şımartmayacak, havaya sokmayacak” dedi.

Biz kendimizi biliyoruz diyerek sözlerini sürdüren Ömer Erdoğan, şöyle konuştu: ”Ben oyuncularıma sürekli takım olarak savaşmamız gerektiğini hatırlatıyorum. Başarıyı da bu savaşmanın sonucunda elde ediyoruz. Futbolcularım da bunun bilincinde. Bugünkü skor kadar bizi mutlu eden başka bir konu da takım 3-0, 4-0 önde iken hücumdaki oyuncularımız da defansa destek verdi. Gol yememek için çaba sarf ettiler. Bugün 7’nci maçımızı da gol yemeden bitirdik. Bu beni mutlu etti. Cuma günü oynayacağımız Konyaspor maçından da güzel bir skor bekliyorum.”

2020 yılının sıkıntılı geçtiğini hatırlatan Ömer Erdoğan, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlere rahmet, hasta olanlara da şifa diledi. Erdoğan, 2021 yılının ülkemize sağlık ve huzur getirmesin dileyerek yeni yılı kutladı.