Cenk Laleci gitti, Ümit Karan geldi

TFF 1’inci Lig ekiplerinden Menemenspor, yollarını ayırdığı teknik direktör Cenk Laleci’nin yokluğunu aynı gün doldurdu. Sarı-lacivertliler, Galatasaray ve A Milli Takım’ın eski golcüsü Ümit Karan’la teknik direktör olarak anlaşma sağladı. Ümit Karan’ın yarın iş başı yapacağı açıklandı.

Futbolu bıraktıktan sonra Eskişehirspor ve Tepecikspor’da sportif direktörlük görevinde bulunun 44 yaşındaki çalıştırıcı, Amerika Birleşik Devletleri’nde Malatyaspor USA takımını çalıştırıp, ardından Makedonya’nın Shkupi ekibinin dümenine geçmişti.

Ümit Karan, futbolculuk yılları sonrası 2 kez bir televizyon kanalında yayınlanan Survivor programına da katılmıştı.

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Geçen hafta sarı-lacivertli takımın Adanaspor deplasmanında 6 yabancı oyuncu oynatarak kural ihlali yapmasının ardından yönetimin yola devam etme kararı aldığı teknik patron Cenk Laleci, iç sahada 0-0 sona eren Ankara Keçiörengücü maçında sahada takımının başında görev almıştı.

Geçen hafta Adana deplasmanının ardından Laleci’nin yardımcısı Orhan Terzi’nin görevine tartışmalı bir şekilde son veren İzmir temsilcisi, bugün genç teknik adamın karşılıklı anlaşma yoluyla kulüpten ayrıldığını duyurmuştu.

Menemenspor’un açıklamasında, “Kulübümüzde yetişip futbolculuk kariyerinde 15 yıl hizmet eden, sonrasında yardımcı antrenör olarak kulübümüze 12 yıl bilfiil hizmet veren ve bir yılı aşkın süredir de teknik direktörlük görevini verdiğimiz kardeşimiz Cenk Laleci ile yollarımız anlaşarak ayrılmıştır. Bu süre zarfında görevini elinden geldiğince en iyi şekilde icra eden Cenk Laleci kardeşimize kulübümüze uzun yıllardır vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında her daim yanında olacağımızı bildiririz” ifadelerine yer verilmişti.

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