60 milyon Euro’ya geldi, bedavaya gönderildi

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid’de forma giyen Diego Costa, takımdan ayrılma kararı aldı. Kişisel problemlerini gerekçe göstererek yönetimle görüşen 32 yaşındaki yıldız ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

Diego Costa’nın kariyerinde ikinci Atletico Madrid macerası iki yıl sürdü. İlk olarak 2007 yılında Braga’dan 1.5 milyon bonservis bedeli ödenerek kadroya dahil edilen Brezilya asıllı İspanyol golcü, 2014 yılında 38 milyon Euro’ya Chelsea’ye satılmıştı. Üç buçuk yıl Londra ekibinde forma giyen Costa, 2018 yılının Ocak ayında bir kez daha Atletico Madrid’in yolunu tutmuştu.

60 MİLYON EURO’YA ALINMIŞTI

Gol yollarında yaşanan sıkıntıyı çözmek için Chelsea ile pazarlığa oturan Atletico Madrid yönetimi, tam 60 milyon Eruo ödeyerek forvet oyuncusunu kadrosuna katmıştı. İki yıl süren ikinci Madrid macerasından sonra bir kez daha takımdan ayrılacak olan Costa’nın, alacaklarına karşılık bonservisinin verileceği öğrenildi.

Costa’nın yıllık 8 milyon Euro’luk ücretinden kurtulmak isteyen Atletico Madrid yönetimi, 32 yaşındaki futbolcu ile masaya oturup anlaşma sağladı. Son dönemde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle forma şansı bulmakta zorlanan Costa, sözleşmesinin bitmesine altı ay kala takımdan ayrıldı.

Bu sezon La Liga’da sadece 7 maça çıkan Diego Costa, 204 dakikada süre alırken, 2 gol kaydetti.

İNGİLTERE’DEN TALİP VAR

Bonservisini eline alan Diego Costa’ya İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal’in talip olduğu öğrenildi.

İki-üç sezon daha Avrupa’nın üst düzey takımında forma giymek istediği öğrenilen Diego Costa için Arsenal nabız yoklamaya başladı. Daily Mail’de yer alan habere göre, Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta’nın, 15 maçta 15 gol atabilen takımın yaşadığı hücum problemini, Costa ile çözmek istediği belirtildi. Yıldız futbolcunun transferindeki tek olumsuz durumun ise sık sık dizinden yaşadığı sakatlık olduğu ifade edildi.

Geçtiğimiz Ekim ayından Aralık ayına kadar sakatlığı nedeniyle oynama fırsatı bulamayan Diego Costa’nın, sağlık kontrollerinden çıkacak sonuç transferin gidişatını belirleyecek.

Costa’ya Çin ve Brezilya’dan da talipler olduğu iddia ediliyor.

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