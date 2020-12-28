Zlatan Ibrahimovic kendine orman aldı

İtalya Serie A takımlarından Milan’da forma giyen Zlatan Ibrahinovic, ülkesi İsveç’te bir orman satın aldı. La Gazzetta dello Sport’ta yer alan habere göre Ibrahimovic, Norveç sınırında 3 milyon Euro ödeyerek 1000 hektarlık bir ormanın sahibi oldu. 39 yaşındaki yıldız ismin balık tutmak, avlanmak ve motorlu kızağa binmek hobilerini gerçekleştirmek için aldığı belirtilen orman, emeklilik yatırımı olarak nitelendirildi.

Ibrahimovic, yaklaşık bir yıl önce İsveç Ligi ekiplerinden Hammarby’nin yüzde 50 hissesini satın almıştı. Bu satın alma sonrası futbola başladığı kulüp olan Malmö taraftarlarının tepkisini çeken yıldız futbolcunun heykeli hedef alınmıştı. Bir grup Malmö taraftarı Zlatan Ibrahimovic heykelinin koluna klozet kapağı takmış, heykelin başına da bir poşet geçirmişti.

Son olarak tepkiler iyice çığırından çıkmış ve yıldız ismin heykeli ateşe verilmişti.