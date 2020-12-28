Sivas’tan tepki yağıyor! Önce Vali Salih Ayhan, ardından Belediye Başkanı Hilmi Bilgin…

Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor, deplasmanda Beşiktaş'a 3-0 yenildi. Beşiktaş’ın 19. dakikada Güven Yalçın'la kaydettiği golün öncesinde Rosier'in taç çizgisinde topukla verdiği pas ise tartışmalara yol açtı. Sivassporlu futbolcular Güven’in golü sonrasında uzun süre bir önceki pozisyonda Rosier’in topu taçtan çevirdiğine dair itirazlarda bulundularsa da VAR incelemesi sonrasında orta hakem Arda Kardeşler golün geçerli olduğuna hükmetti.

Maçın ardından sosyal medya hesaplarından Sivasspor camiası hakem Arda Kardeşler'e verdiği kararlardan dolayı büyük tepki gösterdi.

Sivas Valisi Salih Ayhan da sosyal medya hesabından imalı paylaşımda bulunarak, “Gayretini, alın terini ortaya koyan Sivasspor üzülme! Rakibin Var'sa onu da yenecek kadar yiğido ruhun var, unutma! Yanındayız!!!” notunu ekledi.

Gayretini, alın terini ortaya koyan #Sivasspor üzülme! Rakibin Var’sa onu da yenecek kadar yiğido ruhun var, unutma! Yanındayız!!! pic.twitter.com/GfrbNjoAbO — Salih AYHAN (@valisalihayhan) December 28, 2020

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise, “Milletin gözü önünde Vodafone Park'ta devam eden tiyatro maalesef Türk futboluna zarar veriyor. TFF ve yetkilileri derhal göreve davet ediyoruz. Sivasspor Kulübü Türk futbola zarar veren davranışlara rağmen asil duruşu ve oynadığı iyi futbolla yoluna devam edecektir” ifadesini kullandı.

Milletin gözü önünde Vodafone Park'ta devam eden tiyatro maalesef Türk futboluna zarar veriyor.@TFF_Org ve yetkilileri derhal göreve davet ediyoruz. @SivassporKulubu Türk futbola zarar veren davranışlara rağmen asil duruşu ve oynadığı iyi futbolla yoluna devam edecektir. — Hilmi BİLGİN (@avhilmibilgin) December 28, 2020

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SİVAS HAKEMİ KARARTTI

Sivasspor ise, maçın ardından sosyal medya hesaplarından hakem Arda Kardeşler'e imalı bir paylaşımda bulundu. Maçın skor tabelasını ve futbolcular ile hakemin olduğu fotoğrafı paylaşan kırmızı-beyazlı kulüp müsabakanın hakemi Arda Kardeşler'i siyah-beyaza çevirdi.

Yapılan bu paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim topladı.