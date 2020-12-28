Sergen Yalçın’dan tartışmalı karar yorumu

Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor’u 3-0 mağlup etti. Beşiktaş’ın Güven Yalçın ile bulduğu gol öncesi topun taca çıktığı şeklindeki tartışmalar hakkında konuşan Sergen Yalçın “Ben de top çıktı gibi gördüm ama çok önemli olduğunu düşünmüyorum” dedi.

Maçın ardından beIN Sports mikrofonlarına konuşan Sergen Yalçın “Topun taca çıkıp çıkmadığı konuşuluyor. Top çıkmış olabilir, çıkmamış da olabilir. İzdüşümü falan diyorlar. Bilmiyorum. Doksan dakikayı bir taç pozisyonuna bağlayamazsınız. O orta gol olmasaydı bu pozisyon konuşulmayacaktı. 90 dakikayı bir taç pozisyonuna bağlayamazsınız. Ben de top çıktı gibi gördüm ama çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Bu sadece bir taç…” ifadelerini kullandı.

Sivasspor’a karşı doğru oyunu oynadıklarının altını çizen başarılı teknik adam “Doksan dakikanın tamamında oyunu kontrol ettik. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Çok sağlam duran, doğru oyunu oynayan bir Beşiktaş vardı. Bugün kazanılacak oyunu oynadık. Oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Bizi hedefte tutan bir galibiyetti” değerlendirmesinde bulundu.

İLGİLİ HABER Beşiktaş-Sivasspor maçında tartışmalı karar Hakan Arslan`ı çileden çıkarttı

“BU İŞ ARTIK SIKMAYA BAŞLADI”

2021'de artık normalleşmek istediklerini belirterek yeni yıl mesajı veren Sergen Yalçın, “Yeni yıldan beklentimiz bir an önce pandemi döneminin bitmesi. Bu iş artık sıkmaya başladı. En büyük beklentimiz bütün dünyanın bundan kurtulması. Sağlıklı bir hayat diliyoruz. En önemlisi taraftarımızın bizimle olmasını istiyoruz. Artık bu statlarda maç oynamak kimseye zevk vermiyor. Atmosfer yok, heyecan yok. İnşallah taraftar da şubat, mart gibi gelir. Birlikte oluruz, birlikte seviniriz, birlikte üzülürüz, en büyük beklentimiz bunlar” dedi.

“NEGATİF FUTBOL NE DEMEK?”

Maçla ilgili olarak ‘negatif futbol' yorumuna katılmadığını da söyleyen Yalçın, “Negatif futbol ne demek bu maçta bunu çok anlamadım. Topa hükmettik, sürekli topla oynadık, sabırlı olduk. 10 kişi oynayan ve karşı kaleyi hiç düşünmeyen bir takıma karşı hücum etmek çok zor. Tamamen kontrol bizdeydi. Sağdan, soldan, merkezden denedik. 1-0 her zaman zor bir skordur. Oyuncularım çok doğru ve akıllı oynadılar. Çok zor bir maçı kazandık diye düşünüyorum. Sivasspor bu ligin en iyi kadrolarından birisine sahip ve Rıza hoca gibi çok önemli bir hocaları var. Avrupa Ligi oynadılar ve ligi de iyi yerde bitireceklerini düşünüyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

“İSTEDİĞİMİZ NOKTAYA GELDİK”

Sergen Yalçın karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında da soruları yanıtladı. Kendileri adına iyi bir galibiyet olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Sergen Yalçın, “Bunu yukarıya çıkarırsak, bu pozisyonda devam edebiliriz diye düşünüyorum. İlk haftalarda puan ortalaması olarak 1.30'lardaydık ama sonradan bunu 2'ye çıkarabildik. Bunu 2.30, 2.40'lara çıkarabilirsek iyi olur. Şu anda istediğimiz pozisyona geldik. Ama buralara gelirken çok badireler atlattık, bunların çoğunu biliyorsunuz. İşimize konsantre olmaya çalıştık ve sahada kaldık. Ben de ekibim de konsantreyiz ve çok çalışıyoruz. Oyuncuların sağlığına dikkat ediyoruz, futbolcuları pozitif tutmaya çalışıyoruz, bazen 3-4 futbolcuyu değiştirerek 11 kuruyoruz. Ne yaparsak yapalım yaptığımız işleri herkese beğendiremeyeceğiz. İşler iyi gittiği zaman problem olmuyor ama işler iyi gitmeyince bizim adımıza sıkıntılar oluyor” açıklamasını yaptı.

ÇALIMBAY’A KARŞI İLK GALİBİYET

Öte yandan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın tecrübeli teknik adam Rıza Çalımbay'a karşı teknik direktörlük kariyerinde ilk galibiyetini aldı. İki teknik adam daha önce çalıştırdığı takımlarda 5 kez karşı karşıya gelirken, bu maçların 5'inde de Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı ekipler sahadan galibiyetle ayrılırken, Sergen Yalçın puanla tanışamamıştı.

Siyah-beyazlılar, Sivasspor'u sahasında 3-0'la geçerken, Sergen Yalçın da hem eski takım arkadaşı hem de eski teknik direktörüne karşı, teknik adamlık kariyerinde ilk galibiyetini almış oldu.