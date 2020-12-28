Mecnun Otyakmaz’dan VAR isyanı: ‘İptal etsinler bari paramız gitmesin’

Süper Lig 15. haftasında Beşiktaş’a konuk olan Demir Grup Sivasspor, zorlu deplasmandan 3-0’lık mağlubiyetle ayrılırken Başkan Mecnun Otyakmaz açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş’ın attığı ilk golden önce topun taç çizgisini geçtiğini savunan Otyakmaz, “Bu VAR bizim işimizi çözmedi ya iptal etsinler bari paramız gitmedi. Kaç tane hakem görev alıyor, o kadar hakemin, teknolojinin içinde yine yanlış karar çıkıyor” dedi.

Devre arasında hakeme cep telefonundan pozisyonu gösteren ve itirazları nedeniyle kırmızı kart gören Hakan Arslan konusunda “Kartın iptali için başvuracak mısınız?” sorusuna yanıt veren Otyakmaz “Hakan Arslan’ın adı Rafael olsaydı hallolurdu diye düşünüyorum ama bakalım Hakan hallolacak mı?” ifadelerini kullandı.

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İşte Otyakmaz’ın maç sonu açıklamalarından satır başları:

“Gol çizgisi teknolojimiz var ama taç çizgilerinde olmadığı söyleniyor. Olmadıysa bu kadar dışarıda gözüken bir pozisyonu neden içeride verdiler. Bu bizim kötü oyunumuzun önüne geçmemeli. 11’e 11 devam etseydik iyi mücadele ettiğimizi söyleyebilirim. Daha sonra yediğimiz gollerde taraftarımızdan özür dileyecek bir futbol ortaya çıkartmış olduk.”

‘HAKAN ARSLAN’A YAKIŞMADI’

“Bütün teknoloji de ilerledi. Devre arasında pozisyonla ilgili çok sayıda fotoğraf gelince, Hakan Arslan’ın yapmaması kaptanımıza yakışmayan bir hareket. Ama bu tip meseleler insanı sinirlendiriyor, sinirlerini bozuyor. Bu olaylara sebebiyet veriyor. Acemice bir hareketle 10 kişi kaldık, iki basit hatayla 3-0 mağlup olduk. Ama bu gol çizgisi teknolojisinden faydalanamadığımız için ortaya çıkan bu durum hem mağlubiyetimize sebebiyet verdiğini düşünüyorum, hem de VAR’daki hakemlere kara bir gece olduğunu düşünüyorum.”

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“BU KADAR PARA HARCIYORSAK…”

“Benim bakış açımdan baktığım zaman çizgiyle topun arasındaki yeşil alan fazla gözüküyor. Dolayısıyla ben çıkmış diye yorumluyorum. Biz bu kadar para harcıyorsak bunun karşılığını almış olmamız gerekiyor. Tahminen camianın ağırlığına göre yorumları onların lehine çevirmemek lazım. Sivasspor büyük camia kimse Sivasspor’u hafife almasın. Bir maçtaki pozisyondan dolayı söylemiyorum. Geçen hafta ofsayt pozisyonundan gol yedik. Daha önceki maçlarda penaltılarımız verilmedi, aleyhimize verildi.”

“İPTAL ETSİNLER BARİ PARAMIZ GİTMESİN”

“Bu VAR bizim işimizi çözmedi ya iptal etsinler bari paramız gitmesin. Kaç tane hakem görev alıyor, o kadar hakemin, teknolojinin içinde yine yanlış karar çıkıyor. Bunları söylerken kendi görüşüme göre değil, tarafsız olduğuna inandığım kişilerin görüşünü aldım. Herkes golün iptal edilmesi gerektiğini söylüyor. Ben de elimde teknik alet olmadığı için bir şey söyleyemiyorum.”

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