Londra’da puanlar paylaşıldı

Premier Lig’in 16. haftasında Leicester City, deplasmanda Crstal Palace ile karşılaştı. Londra’da Selhurst Park’ta oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi. Crystal Palace Zaha ile öne geçerken, Leicester City’nin Barnes ile bulduğu gol sonucu belirledi. Konuk ekipte Iheanacho, kazanılan penaltıyı gole çeviremedi.

Maça iyi başlayan Leicester City, 19. dakikada penaltı kazandı. Penaltı vuruşu için topun başına gelen Iheanacho’nun vuruşunu kaleci Guaita kurtardı. Mücadelenin ilk yarısı golsüz berabere sona erdi. İkinci yarıda 58. dakikada Zaha ile öne geçen Crystal Palace, avantajını maçın sonuna taşıyamadı. 83. dakikada sahneye çıkan Barnes, Leicester City’ye beraberliği getiren golü kaydetti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.

Karşılaşmada Çağlar Söyüncü yedek kulübesinde başlarken oyuna dahil olmadı. Cengiz Ünder ise kadroda yer almadı.

Bu beraberliğin ardından Leicester City’nin puanı 29, Crytal Palace ise 19 yaptı.

Premier Lig’de oynanan diğer maçta ise Chelsea, sahasında oynadığı maçta Aston Villa ile 1-1 berabere kaldı. Chelsea, 34. dakikada Giroud ile öne geçerken, 50. dakikada El Ghazi’nin golü maçın sonucunu belirledi.

Bu beraberlikle her iki takımın da puanı 26 oldu.

Ligde oynanması gereken Everton-Manchester City maçı ise ertelendi.