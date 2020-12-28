Lionel Messi: Hayatım sıkıcı! Psikologa ihtiyacım vardı…

Sezon başında Barcelona’dan ayrılmak isteyen, verdiği bir röportajda sözleşmesini tamamlamak için bu sezonda da forma giymeye devam edeceğini belirten Lionel Messi, geleceği ve özel hayatı hakkında konuştu.

İspanya’da yayın yapan TV kanalı La Sexta’ya konuşan Messi, “Bazen anonim bir insan olmak isterdim” dedi. Arjantinli yıldız futbolcu, Cristiano Ronaldo’yu hayran olduğu sporcular arasında sayıp, Real Madrid’e asla gitmeyeceğini söyledi.

Messi, pandemi nedeniyle daralan futbol ekonomisinin Barcelona’yı vurduğunu söyleyerek, “Barcelona benim hayatım, bana her şeyi verdi. Arjantin’de yaşadığımdan daha uzun süre burada yaşadım. Her şeyi burada öğrendim. Bu kulüp, bir oyuncu ve insan olarak beni ben yapan kulüp. Barcelona, finansal olarak çok zor durumda, herkes için zor bir durum. Daha önce alışık olduğumuz noktaya geri dönmek çok zorlayıcı olacak” diye konuştu.

ÖZEL HAYATI HAKKINDAKİ SÖZLERİ

Her zaman gol atarken görmeye alıştığımız 33 yaşındaki yıldız oyuncu, belki de ilk kez özel hayatı hakkında bu kadar açık konuştu. Messi’nin sözleri şöyle;

“İnsanların benimle ilgili dediklerine aldırmıyorum, herkesin kendi fikri var. Son zamanlarda sportif olaylarla ilgili ağlamadım ama çok acı çektim. Başka durumlarla ilgili ağladım ancak detayına girmek istemiyorum.

“HAYATIM BAZEN SIKICI”

Hayatım normal ve bazen sıkıcı. Uyanıyorum, kahvaltı yapıyorum, çocukları okula götürüyorum, idman yapıyorum ve eve geri dönüyorum. Psikologa gidebilirdim ana hiç gitmedim. Gitmem gerektiğini söylediler, ihtiyacım da vardı ancak gitmedim.”

“ABD BENİM HAYATLİM”

“Bir gün ABD’de oynamak istiyorum, bu benim hayalim” diyen Lionel Messi, sezon sonuna kadar hiçbir takımla görüşmeyeceğini açıklandı.