Konya’da galip yok

Süper Lig’in 15. haftasında Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada İttifak Holding Konyaspor ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı. Konyaspor’un 7. dakikada Hadziahmetovic ile öne geçtiği karşılaşmada Rizespor, 65. dakikada Tunay’ın golüyle bir puanı kurtardı.
Rizespor’da Yasin, 90. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Bu beraberlikle iki takım da puanlarını 19’a yükseltmiş oldu.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Burak Şeker, Kerem Ersoy, Mehmet Cem Satman
Konyaspor: Sehic, Adil (Uğur dk. 18), Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Skubic, Oğuz Kağan (Milosevic dk. 68), Jevtovic, Shengelia (Kravets dk. 84), Amir, Daci
Yedekler: Eray, Ali, Abdülsamet, Hüseyin, Emre, Ahmet Karademir, Şener
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Meriah, İsmail, Yasin, Baiano (Donsah dk. 77), Samudio (Michalak dk. 70), Tunay (Doğan dk. 83), Fernando (Alberk dk. 83), Skoda
Yedekler: Tarık, Kemal, Selim, Emir Han, Onur, Mithat
Teknik Direktör: Stjepan Tomas
Goller: Amir (dk. 7) (Konyaspor), Tunay (dk. 65) (Çaykur Rizespor)
Kırmızı kart: Yasin (dk. 90+6) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Oğuz Kağan, Uğur (Konyaspor)
Konyaspor 1-1 Rizespor