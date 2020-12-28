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Sözcü

Konya’da galip yok

İttifak Holding Konyaspor, sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor ile berabere kaldı. Rizespor'da, maçın son dakikasında Yasin kırmızı kart gördü.

Güncellenme: 19:35, 28/12/2020
Haberler Futbol
Konya’da galip yok

Süper Lig’in 15. haftasında Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada İttifak Holding Konyaspor ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı. Konyaspor’un 7. dakikada Hadziahmetovic ile öne geçtiği karşılaşmada Rizespor, 65. dakikada Tunay’ın golüyle bir puanı kurtardı.

Rizespor’da Yasin, 90. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Bu beraberlikle iki takım da puanlarını 19’a yükseltmiş oldu.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Burak Şeker, Kerem Ersoy, Mehmet Cem Satman

Konyaspor: Sehic, Adil (Uğur dk. 18), Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Skubic, Oğuz Kağan (Milosevic dk. 68), Jevtovic, Shengelia (Kravets dk. 84), Amir, Daci

Yedekler: Eray, Ali, Abdülsamet, Hüseyin, Emre, Ahmet Karademir, Şener

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Meriah, İsmail, Yasin, Baiano (Donsah dk. 77), Samudio (Michalak dk. 70), Tunay (Doğan dk. 83), Fernando (Alberk dk. 83), Skoda

Yedekler: Tarık, Kemal, Selim, Emir Han, Onur, Mithat

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Goller: Amir (dk. 7) (Konyaspor), Tunay (dk. 65) (Çaykur Rizespor)

Kırmızı kart: Yasin (dk. 90+6) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Oğuz Kağan, Uğur (Konyaspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

Konyaspor 1-1 Rizespor

  • GOL! 7′ Konyaspor'un sağ kanattan Guilherme ile kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Amir, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-0
  • 10′ Ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Daci, topuk pasıyla Shengelia'yı kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Ancak Shengelia'nın vuruşu yandan auta gitti.
  • 13′ Konyaspor'un kazandığı topta Amir sağ çaprazdan ceza alanına girdi ve vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
  • 19′ Rizespor'da sağ kanattan Samudio taşıdığı topu ceza sahasına çevirdi. Penaltı noktası üzerindeki Skoda'nın vuruşu dışarıya gitti.
  • 23′ Rizespor'un çıkarken kaptırdığı topu alan Daci’nin sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Gökhan gole izin vermedi.
  • 56′ Rizespor'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Meriah kafayı vurdu. Kaleci Sehic'i aşan topu çizgide Jevtovic çıkardı.
  • GOL! 65′ Sol kanattan hızlı gelişen Rizespor atağında Skoda ceza sahasında topla buluştu ve vuruşunu yaptı. Sehic'ten dönen topu Tunay ağlara gönderdi. 1-1
  • 84′ Moroziuk'un doğrudan kaleye kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
Çaykur Rizespor konyaspor