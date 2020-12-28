Konya’da galip yok

Süper Lig’in 15. haftasında Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada İttifak Holding Konyaspor ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı. Konyaspor’un 7. dakikada Hadziahmetovic ile öne geçtiği karşılaşmada Rizespor, 65. dakikada Tunay’ın golüyle bir puanı kurtardı.

Rizespor’da Yasin, 90. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Bu beraberlikle iki takım da puanlarını 19’a yükseltmiş oldu.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Burak Şeker, Kerem Ersoy, Mehmet Cem Satman

Konyaspor: Sehic, Adil (Uğur dk. 18), Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Skubic, Oğuz Kağan (Milosevic dk. 68), Jevtovic, Shengelia (Kravets dk. 84), Amir, Daci

Yedekler: Eray, Ali, Abdülsamet, Hüseyin, Emre, Ahmet Karademir, Şener

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Meriah, İsmail, Yasin, Baiano (Donsah dk. 77), Samudio (Michalak dk. 70), Tunay (Doğan dk. 83), Fernando (Alberk dk. 83), Skoda

Yedekler: Tarık, Kemal, Selim, Emir Han, Onur, Mithat

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Goller: Amir (dk. 7) (Konyaspor), Tunay (dk. 65) (Çaykur Rizespor)

Kırmızı kart: Yasin (dk. 90+6) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Oğuz Kağan, Uğur (Konyaspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

Konyaspor 1-1 Rizespor