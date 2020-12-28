Gençlerbirliği son nefeste… Beş gollü maça VAR damgası

Süper Lig’in 15. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren Gençlerbirliği-Kayserispor maçında gülen taraf Ankara ekibi oldu. Gol düellosu şeklinde geçen maçta 89. dakikada bulduğu golle 3-2 galip gelen Gençlerbirliği, kritik bir galibiyete imza attı.

Kanga ile 31. dakikada öne geçen Kayserispor, 39. dakikada Candeias’ın golün engel olamadı. İlk yarısı 1-1 berabere biten karşılaşmanın 55. dakikasında Arda’nın kendi kalesine attığı golle bir kez daha öne geçen Kayserispor, maçın son 20 dakikasına avantajlı girdi. Ancak 70. dakikada Berat Özdemir ve 89. dakikada Oğuzhan’ın kendi kalesine attığı gol, ev sahibi ekibin 3-2 öne geçmesini sağladı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Gençlerbirliği, üç puanı hanesine yazdıran ekip oldu.

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DÖRT GOL SAYILMADI

Maçta atılan beş gol kadar sayılmayan goller de dikkat çekti. Hakem Cüneyt Çakır, maçın son 30 dakikasında Gençlerbirliği’nin üç, Kayserispor’un ise bir golünü Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrası iptal etti.

Kayserispor’un 2-1 önde olduğu dakikalarda Sio, 60. dakikada konuk ekip adına farkı ikiye çıkaran golü ağlara bıraktı. Ancak yapılan VAR incelemesi sonrası gol, ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

Daha sonra Gençlerbirliği’nin üst üste iki golü, VAR’dan döndü. 65. dakikada Ankara ekibinin bulduğu beraberlik sayısı, gol öncesi Candeias’ın elle oynadığı tespit edilince iptal edildi. Gençlerbirliği, 68. dakikada bir kez daha ağları havalandırdı. Ancak VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonu inceleyen Cüneyt Çakır, golü geçersiz saydı.

Maç 2-2 devam ederken Gençlerbirliği, bu kez galibiyet golünü attı. Ancak Cüneyt Çakır, bu golü de iptal etti. VAR incelemesi sonrası Sefa’nın faul yaptığı gerekçesiyle ağlara giden top gol değeri kazanmadı. Gençlerbirliği, 89. dakikada attığı golle üç puana uzanmayı başardı.

Gençlerbirliği bu galibiyetle puanını 15 yaparken, Kayserispor 10 puanda kaldı.

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